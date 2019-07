Stiri pe aceeasi tema

- Amicalul dintre Juventus și starurile din K-League (3-3) a produs un moment amuzant. Dupa ce brazilianul Cesinha a inscris, alți doi colegi i s-au alaturat și au celebrat reușita in stilul lui Cristiano Ronaldo (34 de ani), aflat pe banca de rezerve. Cesinha (29 de ani, mijlocaș ofensiv), fotbalistul…

- Turris Turnu Magurele a castigat ultimul amical inaintea debutului in noul sezon disputat in compania gruparii FCM Alexandria, scor 4-1. Condusa la pauza, 0-1, divizionara secunda a intors soarta partidei in actul secund cand a marcat de patru ori prin Cristi Bud, Silviu Pana si Nenad Turkovic, in doua…

- Vacanța lui Cristiano Ronaldo a fost intrerupta pentru cateva ore. Starul portughez al lui Juventus a ajuns la poliție pentru audiere in cazul "Football Leaks". Atacantul in varsta de 34 de ani a fost principala ținta in acest dosar. ...

- DINAMO - KILMARNOCK // Dinamo disputa azi, de la ora 20:00, ultimul amical din cadrul cantonamentului din Spania. „Cainii" dau piept cu scoțienii de la Kilmarnock. Partida nu e televizata in Romania, dar va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) se bucura de vacanța, dupa ce a cucerit titlul cu Juventus in Serie A. Starul portughez se afla in vacanța alaturi de iubita sa, Georgina, fiul cel mare, Cristiano Jr., dar și cu fostul mare baschetbalist Michael Jordan. Fotbalistul lui Juventus se bucura de zilele libere,…

- De curand, iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez s-a afișat la un eveniment cu o burtica suspecta, astfel ca toata lumea s-a gandit ca focoasa șatena urmeaza sa mai aduca pe lume un copil.

- Portugalia s-a impus cu 3-1 în fata Elvetiei, într-un meci disputat pe Estadio do Dragao, si este prima echipa nationala care s-a calificat în Liga Natiunilor. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 25 al jocului cu o executie superba din lovitura libera, în…

- Cristiano Ronaldo ar putea face pasul spre Ligue 1, cel puțin asta scriu jurnaliștii italieni de la "Corriere dello Sport", care i-au citat pe cei de la "Diario gol" relateaza mediafax.Starul portughez in varsta de 34 de ani este dorit de campioana Franței, PSG, care vine cu o super-oferta…