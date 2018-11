Stiri pe aceeasi tema

- INSULA IUBIRII 2018. Dupa ce toata lumea s-a intrebat daca Mirela și Mircea au ramas impreuna, iata ca admiratorii acesteia au avut parte de o surpriza, scrie libertatea.ro. „Thailanda. Oameni frumosi. Iubire. Atractie. Asumare", a scris Mirela in dreptul imaginilor de pe „Insula Iubirii". Citeste…

- Tomița, unul dintre cei mai ravniți barbați de la „Insula Iubirii” iși traiește acum viața departe de tot ce a insemnat Thailanda. Deși este un barbat frumos și aratos, acesta nu și-a mai dorit nici in ruptul capului sa mai fie ispita masculina.

- Nicoleta Dragne a acceptat rolul de ispita pentru a doua oara, dupa ce in sezonul cu numarul 3 a reușit sa dezbine unul din cele mai solide cupluri: Nicoleta Molnar și Catalin Meșter. Cu toate acestea, la sosirea sa in Thailanda, Ionuț, prieten cu Meșter, s-a declarat neimpresionat de ispita. Acum,…

- Telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii" si-au ridicat semne de intrebare dupa ce concurenta Mirela a facut publica o fotografie cu ispita alaturi de care a petrecut cel mai mult timp in Thailanda si pentru care a recunoscut ca simte o atractie.

- Cati, Mari, Mirela și Hannelore au dat frau liber emoțiilor, seara trecuta, pe ”Insula Iubirii”, iar imaginile cu acestea au adus disperare pe insula baieților. Duminica, pe ”Insula Iubirii”, Razvan le-a povestit tuturor de planul lui de a-i arata lui Cati ca o respecta daca nu face nimic in Thailanda,…

- Cristi și Mari s-au angajat intr-un joc de seducție incendiar la „Insula Iubirii”, cei doi fiind surprinși atingandu-se și sarutandu-se cu senzualitate. Ispita a dezvaluit ce crede ca urmeaza sa se intample intre el și concurenta.

- Marinela de la „Insula Iubirii” pare ca vrea din ce in ce mai tare sa duca relația cu ispita Cristi la un alt nivel. Ea nu iși poate lua mainile de pe ispita și face tot felul de gesturi intime cu Cristi. Marinela a caștigat o ședința foto, iar in timpul sesiunii ea i-a dat […] The post Marinela de…