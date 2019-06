Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 19.00, cel care a oripilat o comunitate intreaga violand si mai apoi omorand o fetita de 5 ani a fost prins de politisti. Baiatul, in varsta de 17 ani, a ridicat in urma unei actiuni de amploare desfasurate miercuri, 26 iunie, la Cuprom. Din primele informatii, acesta a fost retinut pentru…

- In urma cu cateva minute, cel care a oripilat o comunitate intreaga violand si mai apoi omorand o fetita de 5 ani a fost prins de politisti. Baiatul, in varsta de 17 ani a ridicat in urma unei actiuni de amploare desfasuarta miercuri, 26 iunie, la Cuprom. Din primele informatii, acesta a fost retinut…

- Un grav incident a avut loc, in aceasta seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita de 7 ani, pasagera in masina urmarita. Victima a fost transportata…

- Marcel Lepa, criminalul politistului din Timis, a fost prins, marți dimineața, in localitatea Remetea, județul Timiș. Suspectul se ascundea in casa unui cunoscut, care nu era locuita. Proprietarul casei spune ca a anuntat forțele de ordine dupa ce l-a descoperit pe barbat ascuns sub o masa. Timp de…

- Joi, 16 mai, pe DN1C, intre localitatile Cicarlau si Ilba, politistii Serviciului Rutier Maramures au inregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula cu viteza de 127 km/h, pe un sector de drum cu limitare a vitezei la 70 km/h, potrivit informatiilor furnizate de Florina Metes, purtatorul de…

- Podul de la Maracineni, din judetul Buzau, a capatat o faima groaznica in ultima perioada. La o luna dupa sinuciderea prin spanzurare a unui afacerist austriac, o tragedie parca trasa la indigo a avut loc marti dimineata. Trupul unui tanar de aproximativ 30 de ani a fost gasit suspendat de grinzile…

- Criminalul Esterei, fetita de 5 ani violata si omorata in Baia Mare, este in continuare in libertate. Anchetatorii au prelevat probe de ADN de la zeci de suspecti, insa nicio pista nu a condus la adevaratul criminal. In tot acest timp, familia fetitei care locuieste la fostul combinat Cuprom, asteapta…

- Criminalul Esterei, fetita de 5 ani violata si omorata in Baia Mare, este in continuare in libertate. Anchetatorii au prelevat probe de ADN de la zeci de suspecti, insa nicio pista nu a condus la adevaratul criminal. In tot acest timp, familia fetitei care locuieste la fostul combinat Cuprom, asteapta…