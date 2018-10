Stiri pe aceeasi tema

- Un video care a fost filmat de un alt elev arata momentul in care doua fete de 14 ani de la Liceul Tehnologic din comuna Puiesti (judetul Vaslui) se bat in curtea scolii. Totul se petrece in vazul celorlati colegi.

- Istoricul Cristian Troncota face o trecere in revista a modului in care au fost inabusite revoltele romanilor in perioada comunista: ale taranilor, studentilor si muncitorilor. De departe, Revolutia din 1989 ramane inca un mister chiar si dupa trei decenii.

- Bataie violenta intr-un local din Capitala. Din filmuletul postat pe o retea de socializare se vede cum mai multe persoane isi dau pumni si picioare, iar mai mult de atat in bataie sunt implicate si doua femei. Acestia injura, dar si arunca cu diverse obiecte prin local.

- Un tanEr de 32 de ani este bEnuit cE "i-a ucis propriul frate, cu mai multe lovituri de cu:it. Victima, un bErbat de 45 de ani, a fost gEsit mort in noaptea dintre miercuri "i joi, cu mai multe urme de lovituri pe corp.

- Jurnalistul Dragoș Patraru a comentat in termeni duri violențele de la protestul diaspora de vineri.„Am vazut niste pozitii absolut incredibile din partea ambelor tabere. Fiecare sustinator incearca sa-si gaseasca argumente prin care sa cautioneze cumva actiunile favoritilor, indiferent de…

- "In copilarie și adolescența cand o dadeam parte-n parte exista un principiu peste care nu se putea trece, nu lovești niciodata pe cel cazut la pamant daca acesta refuza lupta. Te descalificai in fața tuturor. Nu era o dovada de putere, ci de mișelie.Cand am ajuns la cei doi jandarmi prinși…

- Mihail Bumbeș se numara printre oamenii care au sarit in ajutorul femeii jandarm și colegului ei, care au fost loviți violent de un grup de huligani in timpul protestului diasporei de ieri seara. El a povestit intr-o scrisoare facuta publica firul evenimentelor. Potrivit marturiilor lui, atacatorii…

- Doi tineri au fost transportați, duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Miercurea Ciuc dupa ce au fost atacați de un urs intr-o zona centrala din orașul Baile Tușnad. Aceștia au suferit rani la picioare, fața și piept, insa starea lor e stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.Seful…