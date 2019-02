Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Catalin Botezatu ia atitudine in scandalul iscat de Bianca Dragușanu la show-ul Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Bianca Dragușanu a fost in centrul atenției la Asia Express, show pe care insa l-a parasit. Intr-una dintre ediții, Bianca Dragușanu a reacționat violent,…

- La show-ul Asia Express, de la postul de televiziune Antena 1, au existat tensiuni intre CRBL și Bianca Dragușanu, dupa ce aceasta din urma a folosit un limbaj neadecvat. Bianca Dragușanu a fost in centrul atenției la Asia Express, show pe care insa l-a parasit. Intr-una dintre ediții, Bianca Dragușanu…

- In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate. Nu toți au privit insa, cu ochi buni decizia vedetei de a parasi show-ul de…

- Bianca Dragușanu, concurenta la reality-show-ul „Asia Express”, a injurat pe toata lumea in timpul filmarilor din India și Sri Lanka, nemulțumita de condițiile grele și de probele pe care trebuie sa le treaca.

- Ultima proba in cursa pentru "ultima șansa", noutatea suprema in sezonul 2 "Asia Express" a fost caștigata de echipa Bianca Dragușanu și sora sa, Oana, cea care a ajuns prima la destinația finala.

- Drumul Elefantului i-a solicitat la maximum pe concurentii din Asia Express, show care va avea premiera pe duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 si va fi difuzat 3 zile pe saptamana: duminica, luni si marti. Misiunile dificile si efortul sustinut si-au spus cuvantul pe parcursului competitiei. Acesta…

- Au dat masinile de lux pe mijloace de transport care de care mai ciudate. Vedetele din Asia Express, reality-show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00, au renuntat la orice fel de pretentii si au acceptat sa circule cu orice le-a iesit in cale, numai pentru a ajunge la destinatie.…

- Alex Bodi, iubitul vedetei, a plecat in Germania cu Ioana de la Miami, tanara din Ploiești care a ajuns in atenția publicului dupa ce a petrecut o intreaga noapte alaturi de starul columbian Maluma. Alex Bodi a plecat in Germania impreuna cu focoasa Ioana, dar și cu sora acesteia. Bianca Dragusanu,…