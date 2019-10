[VIDEO] Crama olteneasca unde Inteligenta Artificiala "descopera" secretul lui Bacchus

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite au fost surprinse de o camera de monitorizare amplasata in Parcul Național Apuseni in momentul in care aparatul de filmat este descoperit de o ursoaica. Acestea au fost postate pe Facebook de reprezentanții Romsilva. Potrivit Romsilva, imaginile au fost surprinse de o camera de monitorizare…

- Anul 2018 a fost unul dintre cei mai buni pentru productia de struguri si, implicit, de vin din Republica Moldova. Au fost prelucrate 356.000 de tone de struguri, din care s-a obtinut 19 milioane decalitri de vin. Aceasta cantitate s-a adaugat celei deja existente rezultand o cantitate de 34 de milioane…

- Inspirat pesemne de euforia de culori a primaverii, ce imbie la o schimbare de atitudine și de look, LONCOLOR ne prezinta o variata gama de nuanțe pline de viața și de stralucire, pentru parul nostru, prin produsele gamei LONCOLOR Ultra. Blonda, bruneta sau roșcata, oricare ar fi culoarea naturala a…

- Nelipsita de pe mesele romanilor, tocanita preparata dupa reteta regretatului grastronom Radu Anton Roman, publicata in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), este un deliciu. Cu ingredinete putine, preparatul este gata cat ai clipi.

- Canabisul a inceput sa fie tot mai mult folosit in lumea cosmeticelor, devenind ingredientul preferat al unor celebritati pentru proprietatile sale benefice pentru piele si mai ales pentru formula sa anti-age, fiind preferat si de celebra cantareata si

- Temperaturile crescute de afara ne dau batai de cap si am face orice ca sa ne mai racorim putin. Un dus rece, o inghetata si aerul conditionat la o temperatura cat mai scazuta par sa rezolve pentru moment problema. Insa specialistii nu sunt de acord si ne avertizeaza ca toate aceste masuri nu fac decat…

- Un tanar din Los Angeles a șocat rețelele de socializare dupa ce a postat o fotografie cu mama sa, care pare mai degraba a fi iubita lui. Jonathan Nguyen, in varsta de 22 de ani, a postat cateva imagini cu tanara sa mama, care are in jur de 40 de ani, alaturi de mesajul: „Este grozav sa ai o mama asiatica…