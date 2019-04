Stiri pe aceeasi tema

- Ludogoret a invins, duminica, scor 2-0, pe terenul lui Levski Sofia, in runda a treia a play-off-ului din prima liga bulgara. Cosmin Moti, Dragos Grigore, Adrian Popa si Claudiu Keseru au fost titulari pentru campioana Bulgariei.Keseru (32 de ani) a deschis scorul pentru Ludogoret in minutul…

- Iulius Filip, al carui nume conspirativ in dosarul de urmarire era „Fodor“, este un disident anticomunist si fost detinut politic roman. Numele lui a fost implicat intr-un recent scandal de presa, cand o publicatie a acuzat ca Filip nu ar fi fost eliberat din puscarie in perioada comunista pentru ca…

- Țvetan Țvetanov, șeful grupului parlamentar al partidului bulgar de guvernamant, GERB, și-a anunțat demisia din Parlament in urma unui scandal de corupție care a dus deja la demisia ministrului Justiției și a altor doi oficiali guvernamentali, potrivit France 24, scrie mediafax. "Voi continua…

- Ministrul bulgar al justitiei, Tetka Tsaceva, a demisionat sambata in urma unor informatii aparute in presa despre ea si alte trei persoane din partidul GERB (centru-dreapta) aflat la putere, potrivit carora politicienii ar fi cumparat apartamente de lux sub pretul pietei, informeaza Reuters, citand…

- Polivalenta bucureșteana a gazduit pe 28 februarie prima gala de kickboxing a anului 2019. Evenimentul a fost organizat sub brandul OSS Fighters și a adunat la start numeroase nume grele din lumea artelor marțiale. ACTUALIZARE 1 martie. Meciul vedeta al Galei OSS Fighters, dintre ploieșteanul Amansio…

- Gabi Tamaș a postat o imagine pe contul sau de Instagram, dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, unde e infațișat stand in fața unui adversar, iar acesta din urma se afla in genunchi in fața sa. Cum a ratat Gabriel Tamas cel mai important transfer din cariera…