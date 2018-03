Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare.”Asa cum spus si anul trecut, pana la finalul sesiunii legile justitiei sa fie adoptate si au fost adoptate, dar asta nu…

- Simona Halep a vorbit despre revenirea pe teren și a spus ca s-a vindecat complet dupa accidentarea de la glezna suferita la Australian Open. Simona Halep, VICTORIE la Indian Wells. Adversara - surpriza in turul al treilea "Sunt foarte fericita ca am caștigat. Era foarte important pentru…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- Iulia Vantur a parasit Romania pentru a trai in India, presa speculand ca ar avea o relație cu celebrul actor bollywoodian Salman Khan- lucru pe care Iulia nu l-a recunoscut niciodata- insa vedeta nu renunța la Romania. Deși a ajuns celebra in India, insa nu renunța la spiritul romanesc și la hainele…

- Fostul premier, Mihai Tudose, a declarat, luni, intrebat daca va candida pentru vreo functie la Congresul PSD, ca va fi o intalnire cu președintii de organizatii, iar acestia vor stabili cine va reprezenta zona. El a mai spus ca modificarea Statutului PSD poate fi "de bun augur", iar faptul ca „nu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut un anunt ce vizeaza peste un milion de romani. Mai exact, acesta a explicat toate detaliile in privinta Declaratiei Unice, dar si cum se va completa aceasta.

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi ai DNA si DIICOT. "Este o prevedere constitutionala, noi o sa le…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- Raportul elaborat de ministerul Justitiei pe activitatea DNA a fost unul dintre subiectele controversate discutate de prim-vicepresedintele Comisiei Europene. Frans Timmermans sustine insa ca verificarile de acest gen ar trebui facute de magistrati si nu de Guvern, pentru a se asigura independenta…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat marti ca in privinta legii pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) mai sunt de clarificat cateva aspecte de ordin tehnic cu reprezentantii Eurostat si ca urmeaza sa vina in Parlament cu eventuale amendamente care sa…

- Școli inchise de codul portocaliu de vreme rea. Ministerul Educației a revenit cu precizari in ce privește recupararea, de catre elevi a orelor pierdute luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie. Ministerul Educației a anunțat ca recuperarea orelor se va face „conform calendarului stabilit de fiecare…

- Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata la finalul anului 2019, el afirmand ca doar Romania mai are un sistem centralizat,…

- Lidia Buble, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, va lansa luni, 26 februarie 2018, cel mai nou videoclip pentru piesa “Sarut mana, mama“. Melodia este o frumoasa dedicație a artistei pemtru mama ei.

- Pâna sa faca marele anunt, Tudorel Toader a dat un spectacol inedit la Ministerul Justiției! S-a plâns ca nu se vede bine din cauza microfoanelor jurnalistilor, a povestit ,,amintiri din copilarie", a ignorat întrebarile jurnalistilor

- Fost prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in filiala PSD Timiș, al carei lider a fost, in ciuda lipsei de reactivitate din ultimul timp. Actualmente șef al ANCOM, Grindeanu crede ca evaluarea trebuie facuta atunci cand va veni perioada electorala. „Cea mai buna evaluare va fi anul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este așteptat sa faca marele anunț despre soarta Laurei Codruța Kovesi. In ziua cea mare, Tudorel Toader s-a intalnit cu vice-ambasadorul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Adam Sambrook.Citește și: SONDAJ - DNA se…

- Ma intreb ca tot omul daca noi, romanii, mai putem avea incredere oarba in vreo instituție. Daca da, in care? Sondajele de incredere fluctueaza in rezultate... The post Portocale… pentru marele anunț appeared first on Renasterea banateana .

- Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte ANRP, a lansat un nou atac la adresa ministrului Tudorel Toader spunând ca este cel mai &"slab&" și &"mincinos&" ministru al Justiției și ca nu are niciun fel de

- Ies la iveala noi dezvaluiri! Mai exact, procurorii din CSM au șters din Raportul Inspecției Judiciare, control facut in vara lui 2017, pasajele nefavorabile șefei DNA Laura Kovesi, potrivit dezvaluirilor facute de jurnaliștii de la Lumea Justiției "Este nelegala limitarea dreptului de exprimare a IJ...…

- Stefania Calofir a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni TV, ca este insarcinata pentru a doua oara, iar peste cinci luni isi va strange in brate fetita, scrie wowbiz.ro. Citeste si O eleva i-a explicat lui Klaus Iohannis de ce va pleca din tara. "Toti vom fi corupti" "Ma gandeam la un…

- In plin scandal in justiție și cu o zi inainte de marele anunț care ar putea rasturna total justiția din Romania, Tudorel Toader pare sa aiba alte preocupari. Mai exact, ministrul Justiției care se pregatește sa prezinte un raport privind activitatea manageriala la DNA, in contextul așteptarilor ca…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla in analiza fortelor navale, iar achizitia in acest caz ar putea incepe dupa 2020."Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale…

- Nu puțini sunt cei care fac sacrificii a facut pentru a fi alaturi de persoana pe care o iubesc. In aceeași situație se afla și interpreta de muzica populara Cornelia Rednic, care a demostrat ca este in stare de orice pentru soțul ei, Lupu Rednic. Insa marturisile au fost facute abia acum, dupa 26 de…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut…

- Cornelia Rednic a facut anunțul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu. Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea. Cornelia si Lupu Rednic au implinit 26 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna. Artista de muzica populara a dezvaluit cum a renunțat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca proiectul noii legi a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maxim doua luni, afirmand ca trebuie gasit cel mai bun calendar pentru ca acest efort financiar, ”destul de mare, dar necesar” sa poata sa fie sustinut.

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Florin Salam si Roxana Dobre au reusit sa treaca peste problemele din trecut, iar acum se inteleg perfect. Recent, cantaretul de manele a organizat o petrecere intr-un local de lux din Capitala. A

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Danut Andrusca, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului."Estimam…

- Fashion-editorul Iulia Albu a fost casatorita mulți ani cu binecunoscutul designer de pantofi Mihai Albu, scrie libertatea.ro. Din mariajul celor doi a rezultat o fiica, Mikaela, care este foarte frumoasa. Citeste si Iulia Vantur, ipostaze INTIME cu un celebru prezentator. Imaginile BOMBA…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți…

- Ionut Lupescu a recunoscut in premiera ca se gandeste sa candideze la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. Daca pana acum era de neclintit, fostul fotbalist din Generatia de Aur, in prezent seful departamentului tehnic de la UEFA, spune ca acum ia in calcul aceasta varianta."Ma…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare de la Kanal D revine pe „sticla” dupa o pauza de cateva luni. Soțul vedetei a facut marele anunț! Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri despre referendumul modificarii Constituției in sensul redefinirii familiei, o inițiativa cetațeneasca a Coaliției pentru Familiei care a fost adoptata de Camera Deputaților și urmeaza sa fie votata de Senat, in calitate de for decizional.

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul a dezvaluit cum va petrece de sarbatori. Totodata, acesta a lasat de inteles ca sotia sa va reveni curand pe “sticla”. A

- Cantareata Alessia nu este deloc deranjata de burtica imensa pe care o are, ba mai mult de atat este mereu cu zambetul pe buze si asteapta cu nerabdare momentul cand isi va strange in brate pentru prima data bebelusul. Astazi Alessia va merge la medicul care ii va spune cand va avea loc marele eveniment.

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, duminica, dupa meciul cu FC Viitorul, scor 2-0, ca finantatorul Gigi Becali vrea prelungirea cu un an a contractului sau."Astazi m-a sunat si mi-a spus despre ca si doreste sa mi prelungesc contractul cu inca un an, pentru ca au fost multe…

- Felix Stroe, ministrul Transporturilor, a declarat ca in trimestrul al doilea din 2018 vor fi montate noile sisteme de siguranta a calatorilor de la metrou. Peroanele vor fi prevazute cu paravane din sticla incasabila, astfel incat oamenii sa nu poata ajunge pe linie cat timp nu sunt trenuri in statie.…

- Marele actor se afla internat de cateva zile dupa ce ar fi suferit un infarct. De pe patul de spital, Arșinel spune ca daca era lasat acasa de medici, se ducea direct la teatru. "Acum sunt bine. Dar...