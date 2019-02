Stiri pe aceeasi tema

- Zina Dumitrescu, fosta creatoare de moda, a vorbit intr-un interviu acordat lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „​Agentia VIP" despre starea sa de sanatate si a oferit detalii despre cum o sustine familia in aceste momente grele.

- Marilena Chelaru a fost de curand invitata lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP” unde a vorbit despre o experienta facinanta despre viata si moarte. Vedeta a vorbit despre cum reuseste sa comunice cu parintii decedati prin intermediul viselor.

- Interpreta de muzica lautareasca Cornelia Catanga se pregateste sa fie soacra mare. Fiul sau, Alexandru, urmeaza sa se cunune cu iubita sa, o tanara care locuieste in America. Mare eveniment in familia artistei Cornelia Catanga. Fiul sau si al lui Aurel Padureanu, Alexandru, in varsta de 23 de ani,…

- Mare bucurie in familia Corneliei Catanga! Interpreta se pregateste sa fie soacra mare! Fiul ei, Alexandru, urmeaza sa se cunune cu iubita sa, Alina, o frumoasa tanara care locuieste si ea, in America.

- Dosarul privind incendiul produs, in 21 ianuarie 2017, in clubul Bamboo din Capitala a fost clasat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti sub aspectul infractiunilor de distrugere, intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…

- Paula Chirila a facut noi declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește cu Adrian, un barbat care este cu 16 ani mai tanar ca ea. Actrița Paula Chirila este foarte fericita alaturi de Adrian, noul ei iubit. Vedeta a vorbit despre relația lor la o emisiune de televiziune. „E foarte romantic.…

- Fiul Corneliei Catanga a plecat sa studieze in America, insa artista nu se poate obișnui cu aceasta desparțire. Mai mult, teama cea mai mare a vedetei este ca Alexandru sa nu ramana definitiv acolo. In prezent, baiatul locuiește la Aura Urziceanu. „El este unul dintre cei mai mari pianisti. Nu este…