- Nasa Ilenei Ciuculete a facut dezvaluiri despre regretata cantareata. Doina Belu, nasa de cununie a Ilenei Ciuculete si a lui Cornel Gales, a declarat ca, printre ultimele cuvinte, artista le-a transmis copiilor ei sa se inteleaga bine si sa nu se certe, iar sotului ei, Cornel Gales, sa isi continue…

- Din postura de europarlamentar si membru al Comisiei de Afaceri Externe a PE, Ramona Manescu are o opinie pe cat de transanta, pe atat de realista cu privire la miza uriasa a “Razboiului gazelor” dintre Rusia si Uniunea Europeana, cu referiri precise si la rolul de lider regional al tarii noastre…

- Vecina Ilenei Ciuculete rupe tacerea. Cezara Filimon o cunoștea de 14 ani și știa ce fel de relație avea artista cu Cornel Galeș. Aceasta a facut marturisiri emoționant, la un an de cand interpreta s-a stins din viața. Prietena buna a Ilenei Ciuculete a suferit cumplit dupa moartea acesteia. Cezara…

- Cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete a murit marti, 14 martie. Artista aflase ca suferea de o boala incurabila.Ileana Ciuculete a fost rapusa de boala in decurs de doar o saptamana, cu toate ca Ileana Ciuculete parea o persoana sanatoasa in cercul ei de prieteni.Vedeta a murit din cauza unei…

- La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viața a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința sa in urma cu cateva zile . Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive . La emisiunea „Xtra…

- Cornel Galeș, primele declarații dupa parastasul de un an al Ilenei Ciuculete. Acesta a organizat slujba de pomenire la Biserica Costeasca din Chitila. Dupa slujba de pomenire organizata de Cornel Gales , toti cei care au iubit-o pe regretata artista vor putea merge la cimitir pentru a ii aprinde o…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunt neasteptat, care pare sa ingroape "securea razboiului" vehiculat in presa dintre el si numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Seful social-democratilor le-a spus jurnalistilor ca il va propune pe Badalau drept presedinte al Consiliului National al…

- N. D. Ieri, Ambasada Republicii Bulgaria la București a organizat, impreuna cu Instituția Prefectului Județului Prahova și cu autoritațile județene și locale, cu concursul Garnizoanei, la Monumentul Vanatorilor din Ploiești, o ceremonie militara religioasa, in cadrul careia s-au rostit alocuțiuni și…

- Nici in mormant nu are liniste Ileana Ciuculete! Peste doua saptamani se implineste un an de la moartea cantaretei, insa familia continua sa-i murdareasca numele. Scandalul s-a mutat la tribunal, iar fiii artistei, Mugurel si Cristi, vor averea ei, dar si excluderea din categoria mostenitorilor a lui…

- Dupa ce Ileana Ciuculete s-a stins din viata, o serie de controverse s-au tesut in jurul mostenirii sale. Cornel Gales a fost acuzat ca a fost intretinut de artista si ca ar fi inselat-o in repetate randuri pe aceasta. Despre averea cantaretei s-a speculat ca aceasta a lasat in urma foarte multe…

- Forțele de ordine au in fața o misiune oribila. Dupa ce „munți” din gunoi, inalți de 10 metri, s-au prabușit pe mai multe case, ingropand de vii mai multe familii, autoritațile și locuitorii din capitala Mozambicului, Maputo, cauta supraviețuitori sau victime prin gramezile putrede.

- Președinții coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, s-au contrazis cu reprezentanții PNL și USR din conducerea Parlamentului pe tema inființarii unei comisii speciale de ancheta privind acuzațiile de implicare politica pe care PSD-iștii i le-au adus directorului SPP.

- Averea Ilenei Ciuculete a reprezentat, dupa moartea artistei, marul discordiei dintre partenerul de viața al artistei și fiii ei, Mugurel și Cristian Sfetcu. Cornel Gales a facut noi precizari in legatura cu acest subiect. Invitat la o emisiune de la Antena 3, Cornel Galeș a facut dezvaluiri despre…

- Ies la iveala noi informații despre regretata cantareața, Ileana Ciuculete! Mai exact, Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre…

- Cornel Gales a sustinut faptul ca nu a ramas cu o avere considerabila dupa moartea Ilenei Ciuculete, asa cum este vehiculat, scrie spynews.ro. Mai mult de atat, Cornel Gales a marturisit faptul ca si-a inselat sotia, insa lucrurile dintre ei au fost intotdeauna frumoase si simple. Citeste…

- Cornel Gales a vorbit despre averea reala a Ilenei Ciuculete. Fostul sot al regretatei artiste a sustinut ca a inselat-o pe artista, insa Ileana Ciuculete nu avea conturi cu numeroase sume de bani.

- Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piața pentru un produs. Daca depisteaza un potențial dușman, consumatorii reacționeaza și opun rezistența cumpararii noului produs. Dupa 20 de ani, se instaleaza insa oboseala, rutina, memoria scade, iar metamorfoza devine completa. Regulile pentru crearea unei…

- A ieșit la suprafața adevarul despre averea Ilenei Ciuculete și despre bijuteriile din aur pe care aceasta le-ar fi avut. Despre regretata cantareața de muzica populara Ilena Ciuculete s-au spus nenumarate lucrur in momentul in care aceasta s-a stins din viața. S-a spus ca aceasta avea o avere impresionanta…

- Cornel Galeș a facut cele mai teribile dezvaluiri despre cea care i-a fost soție, cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete. Interpreta de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . Dupa moartea acesteia, intre partenerul de viața al artistei, Cornel Galeș,…

- Cornel Galeș a dezvaluit ca a inșelat-o pe Ileana Ciuculete in perioada in care cei doi au fost impreuna. Insa fostul soț al artistei a povestit ca intamplarea s-a petrecut cu mult timp in urma.

- Parintele Nectarie Vitalis a fost inmormantat pe 9 februarie, in Grecia, la slujba din biserica petrecandu-se un moment care i-a coplesit pe credinciosi.Si-a miscat mana in semn de binecuvantare ti nici trupul nu si-a schimbat culoarea aratand ca si cum ar dormi.

- Un batran de 81 de ani din comuna damboviteana Pietrari isi duce batranetea in chinuri. Fiii sai sunt nevoiti sa il transporte catre spital cu caruta, din cauza drumului impracticabil. Fac asta in fiecare saptamana. Primaria spune ca se apuca de treaba la primavara, desi situatia este aceeasi de zeci…

- Mugurel si Cristian Sfetcu l-au actionat in judecata pe Cornel Gales pentru a afla ce avere a lasat in urma regretate artista, dar si pentru a stabili in ce stare se afla cu exactitate Ileana Ciuculete inainte sa se stinga din viata, pe 14 martie 2017. Baieteii Ilenei Ciuculete spun ca daca se adevereste…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Informatii bomba despre Cornel Gales! Un martor sustine ca fostul sot al Ilenei Ciuculete ar fi interlop! Omul care spune ca stie cu ce matrapazlacuri se ocupa Cornel Gales arunca o suma halucinanta legata de vanzarea casei Ilenei Ciuculete

- O vaduva din Iași cere companiei Iasicon și unei primarii comunale sa-i achite despagubiri de peste 150.000 de euro pentru ca soțul sau a decedat in timpul unor lucrari contractate de firma lui Titel Sinescu @ Cristian Bejan se afla intr-un șanț și a murit sufocat dupa ce un mal de pamant s-a prabușit…

- Cornel Galeș, fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, a facut noi declarații in scandalul cu cei doi baieți ai artistei. De la moartea interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, pe 14 martie anul trecut , soțul acesteia, Cornel Galeș, este in scandal cu cei…

- Adriana Bahmuteanu i-a adresat cuvinte grele lui Cornel Gales la emisiunea "Xtra Night Show". Prezentatoarea TV i-a spus acestuia ca s-a intalnit cu fiica lui si ca nu a recunoscut-o si l-a intrebat daca s-a casatorit cu Ileana Ciuculete pentru bani.

- Cornel Galeș, cel care i-a fost partener de viața cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, a decis sa vorbeasca despre lucrurile care se intampla in familia artistei. Interpreta de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . In urma sa a ramas soțul Cornel…

- Razboiul dintre Cornel Gales si fiii Ilenei Ciuculete a ajuns in instanta, la aproape un an de la disparitia cantaretei! Un martor secret divulga informatii halucinante despre idila secreta a lui Cornel Gales din timpul casatoriei cu Ieana Ciuculete!

- Cornel Gales nu mai suporta sa ii fie aduse acuzatii! Sotul regretatei Ileana Ciuculete nu vrea sa mai tina niciun secret si vrea sa spuna tot ceea ce s-a intamplat pentru ca oamenii sa isi de seama care este adevarul.

- Mama si fratele Ilenei Ciuculete cred ca artista ar fi trebuit sa fie inmormantata la Craiova, acolo unde isi are radacinele. Fata de suflet a regratatei cantarete, Codruta Floricel, este si ea de aceeasi parere. Ea sustine ca Ileana Ciuculete ar trebui inmormantata aproape de casa in care s-a nascut.

- Jamie Shea, asistent adjunct al secretarului general NATO pentru provocari de securitate emergente, a declarat, intr-un interviu acordat postului de radio Europa Libera, ca Oficiul NATO deschis recent la Chisinau va permite o legatura mai eficienta cu fortele armate din Republica Moldova, pentru…

- Leul continua sa se deprecieze în raport cu euro, BNR anunțând marți un nou maxim istoric pentru moneda euro - 4,6679 lei! Slabirea monedei naționale a început în momentul demiterii Guvernului Tudose, dupa ce leul prinsese puteri la

- Moartea e un subiect care ii sperie pe cei mai multi dintre oameni. Exceptiile insa vorbesc cu multa lejeritate despre aceasta etapa din viata. Este si cazul unui cantaret de la noi care a reusit sa le inghete sangele in vene apropiatilor si fanilor, dupa ce a facut public un mesaj. El a primit multe…

- Familia Ilenei Ciuculete a luat o noua decizie in ceea ce priveste trupul neinsufletit al artistei. Acestia doresc sa o mute la Craiova. Nici ca nu a trecut un an de cand s-a pronuntat moartea Ilenei Ciuculete, moarte ce a lasat in urma foarte multa durere si suferinta in sufletele oamenilor, dar si…

- Mama si fratele Ilenei Ciuculete nu au liniste! Au decis sa deshumeze trupul neinsufletit al artistei si sustin ca blonda Vivi a fost prezenta la inmormantare si vor sa afle ce ascunde Cornel Gales.

- Cornel Galeș a tot evitat sa recunoasca relația cu blondina Vivi, care, de altfel, ii este și șefa, insa, intr-un recent interviu, el a dat din casa. Declarațiile lui le-au cam șocat pe rudele regretatei lui soții, Ileana Ciuculete, noteaza click.ro. ”In vacanța dorm in pat cu șefa. Chiar daca este…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, solicita administrației municipale sa renunțe la hotararea de Consiliu Local prin care au crescut tarifele pentru parcari. Acuza primarul și executivul de obtuzitate și de taxarea bistrițenilor pentru „niște linii desenate pe asfalt”, care se vor a fi parcari.

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul Carmen Dan, pentru ca aceasta l-a mințit in legatura cu dorința celui propus pentru șefia Poliției Romane de a prelua funcția. Tudose a confirmat informația publicata in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO,…

- O femeie in varsta de 63 de ani le-a marturisit polițiștilor ca și-a omorat tatal pe care l-a ingropat apoi in gradina din sptele casei. Crima a avut loc in urma cu zece ani și cazul a șocat pe toata lumea.

- Daniel Muresan Romfilatelia a introdus in circulatie emisiunea de marci poștale Glorie Eterna Eroilor Primului Razboi Mondial, dedicata ostașilor care au luptat pentru idealul infaptuirii Romaniei Mari. Cimitirele unde odihnesc eroii Razboiului de Intregire sunt adevarate locuri ale memoriei nationale.…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…

- Fostul soț al Ilenei Ciuculete și blonda Vivi și-au petrecut finalul de an departe de Romania și de amintiri care le-ar fi putut strica distracția. Cei doi s-au imbarcat pe un vas de croaziera, au facut revelionul in Emiratele Arabe, iar acum au ajuns in India, unde s-au casatorit …in rit indian. Practic,…

- Coreea de Nord a luat cunoștința de aceasta ”blocada completa” impusa de americani și este convinsa ca SUA se teme de forța sa nucleara. Din acest motiv ia in calcul acest ”act de razboi”, iar ministrul sau de externe arata ca pacea mondiala se clatina. Intr-o declaratie citata de agentia oficiala…

- Cornel Galeș este in fața primului Craciun pe care il va petrece fara Ileana Ciuculete. Și, ca sa nu ii duca atat de mult lipsa ”Zanicii”, vaduvul a luiat decizia sa plece intr-o deplasare peste mari și țari, el urmand sa faca Sarbatorile de Iarna intre Dubai și India.