- "Sunt proiecte ca spitalele regionale, de pilda, care, daca in patru ani de zile nu s-a reusit decat stabilirea amplasamentelor si studiile de fezabilitate, intr-adevar risca sa se piarda banii europeni, pentru ca mai urmeaza licitatiile, constructia efectiva, lucruri care sunt greu de crezut ca…

