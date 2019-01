Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora a magistraților in privința tinerilor care au batut cu pumnii și picioarele o jandarmerița, la protestul din 10 august.Agresorii jandarmeritei de 23 de ani snopite in bataie la mitingul Diasporei din 10 august au fost eliberati. Judecatorii au decis ca cei patru inculpati…

- Un barbat a fost condamnat pentru omor, iar instanta a stabilit ca bunurile mobile si imobile ale acestuia sa fie vandute pentru a putea fi platite daunele morale si materiale ce urmeaza sa le primeasca sotia victimei si cei patru copii ai sai.

- Un barbat de 51 de ani, din județul Gorj, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a generat panica in gara din Targu-Jiu, dupa ce ar fi lovit cu pumnii și picioarele trei persoane fara adapost și le-ar fi amenințat cu un cuțit, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri…

- Un copil in varsta de zece ani a fost batut cu pumnii și cu picioarele de doi colegi de clasa și a ajuns de urgența la spital. Conform opiniatimișoarei.ro, incidentul s-a intamplat in urma cu cateva zile, la Școala Generala 7 din Timișoara.

- Scandalul s-a produs in pauza dintre ore, la miezul zilei, imediat dupa ce a sunat clopotelul. La intreaga scena a asistat si profesorul care sustinuse ora si care nu apucase sa plece din clasa, potrivit pandurul.ro. Politistii gorjeni au deschis in acest caz un dosar penal si fac cercetari…

- Politistii si inspectorii scolari din Gorj au deschis, joi, anchete la un liceu din Targu-Jiu, dupa ce un elev de clasa a 12-a, in varsta de 18 ani, a fost batut cu pumnii si picioarele, in timpul pauzei dintre cursuri, de catre doi colegi, in timp ce in sala de clasa se afla si un profesor.

- Femeia povestește ca, luni dimineața in jurul orei 5.30, a plecat cu soțul de acasa spre serviciu. Locuiește in apropierea zona intersecției in care s-a petrecut atacul. „Cand am ieșit de pe poarta tramvaiul era oprit la colț și ne-am indreptat spre el. L-am vazut pe tanar ca traverseaza strada…