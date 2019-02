Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 14 ani din Radauti s-a urcat la volanul unei masini și a gonit prin oraș, pana cand a lovit un autoturism al Poliției, care a incercat sa il opreasca. Copilul, care era insoțit in mașina de alți minori, a reușit sa fuga de la locul faptei.

- Scene incredibile s-au petrecut miercuri dupa-amiaza la Radauti, doua masini de politie fiind angrenate in urmarirea unui autoturism, care era condus de un minor de 14 ani.In jurul orei 17, pe strada Calea Unirii din Radauți, un autoturism a acrosat un alt autovehicul, iar un echipaj de politie ...

- Cu peste 20 de ani de experiența in siguranța auto a copiilor, Peter Jahn susține, la Cluj-Napoca, vineri, 15 februarie, intre orele 9,00 și 17,00, la Secția 4 de Poliție (strada Bucium, f.n.), un curs de educare in vederea folosirii corecte a sistemelor de siguranța a copiilor (scaune de mașina, inalțatoare,…

- Fiecare șofer cunoaște cele mai bune metode prin care poate prelungi viața mașinii sale. Sau cel puțin așa crede. Sunt insa și metode mai puțin cunoscute, unele dintre ele aproape ciudate. Iata patru dintre acestea. Schimbarea uleiului și reviziile regulate sunt o metoda simpla prin care mașina voastra…

- Un barbat, in varsta de 29 de ani din comuna brașoveana Recea, fara permis, a gonit cu poliția pe urmele sale, a abandonat mașina și a luat-o la fuga pe camp. Incidentul a avut loc sambata, aproape de miezul nopții, in zona satului Berivoi. Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurala Voila au executat cu…

- Un sofer care a ucis un copil de 3 ani in timp care isi tinea propriul copil in brate la volan a fost condamnat definitiv vineri, 18 ianuarie, de magistratii Curtii de Apel Pitesti. In 2013, Ciprian Laurentiu Barbu a accidentat mortal un baietel in varsta de 3 ani. Politistii au stabilit ca accidentul…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a produs un accident cu un autoturism furat dintr-o spalatorie, a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp, relateaza agerpres.ro.Citește și:…

- Tinerii au fost opriti in trafic de politistii care au observat ca autoturismul mergea haotic pe strazi, in Barlad. Oamenii legii au descoperit ca soferul de 16 ani era si beat, potrivit Romania TV.