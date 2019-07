Copa America 2019 din Brazilia a ajuns in faza semifinalelor, iar iubitorii fotbalului spectacol pot urmari meciurile pe Eurosport. La startul competiției s-au aliniat 12 țari, alaturi de unii dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume: Lionel Messi (Argentina), Alexis Sanchez (Chile) sau Luis Suarez (Uruguay). Chile este campioana en-titre, dupa ce a caștigat Copa America in 2016. Messi vizeaza sa aduca trofeul in Argentina. N-are nici un titlu cu naționala ”pumelor”. Semifinale 3 iulie (03:30): Brazilia - Argentina 4 iulie (03:30): Chile - Peru Finala mica 7 iulie (22:00): invinsele din…