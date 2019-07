Finala Copa America 2019 din Brazilia se disputa duminica, de la ora 23:00 (ora Romaniei) intre reprezentativa țarii gazda și revelația Peru. Meciul poate fi urmarit in direct la Eurosport 1. Brazilia a caștigat de opt ori Copa America, Peru de doua ori, in 1939 și in 1975. La startul competiției s-au aliniat 12 țari, alaturi de unii dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume: Lionel Messi (Argentina), Alexis Sanchez (Chile) sau Luis Suarez (Uruguay). Chile este campioana en-titre, dupa ce a caștigat Copa America in 2016. Messi n-a reușit sa readuca trofeul in Argentina și ramane fara nici…