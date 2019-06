Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, fiind invinsa cu 7-6 (8/6), 6-4 de americanca Amanda Anisimova, intr-o partida disputata sambata. Begu a fost recompensata cu un cec in valoare de 143.000 euro si 130 de puncte WTA…

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), una dintre principalele contracandidate ale Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) la trofeul de la Roland Garros, a fost eliminata in turul III de compatrioata Sofia Kenin (20 de ani, 35 WTA), scor 2-6, 5-7, dupa o ora și 33 de minute de joc. Williams, de trei ori campioana…

- ​Turneul de la Roland Garros se apropie sa intre în a doua saptamâna de concurs, iar cu aceasta ocazie organizatorii Grand Slam-ului parizian au afișat logo-ul competiției chiar și pe Tour Eiffel. Sâmbata vor evolua în turul trei Simona Halep și Irina Camelia Begu.De știut:…

- Ziua de sâmbata va fi deschisa pe arena Philippe Chatrier de confruntarea dintre Simona Halep (3 WTA) și Leșia Tsurenko (Ucraina, 27 WTA), de la ora 12:00 (ora României). Miza partidei este calificarea în optimile de finala ale Grand Slam-ului de la Paris. Tot sâmbata va evolua…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, campioana la Roland Garros in 2002, 2013 si 2015, a obtinut o victorie in trei seturi, cu 2-6, 6-1, 6-0, in fata rusoaicei Vitalia Diatcenko, luni, in prima runda a editiei din acest an a turneului parizian. Williams, care se afla in cautarea…

- Dominic Thiem (25 de ani, 5 ATP) s-a calificat in semifinalele turneului de la Madrid dupa victoria electrizanta reușita in fața lui Roger Federer (37 de ani, 3 ATP), scor 3-6, 7-6 (11), 6-4, dupa doua ore și 12 minute de joc stelar. Austriacul a salvat doua mingi de meci și a izbutit a doua vicotrie…

- Simona Halep a facut un meci colosal in fața Carolinei Garcia, reușind sa revina dupa ce a pierdut primul set. Simona Halep - Caroline Garcia s-a terminat 6-7, 6-3, 6-4. Imediat dupa meci, fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill a publicat un mesaj superb pe Twitter pentru fost…