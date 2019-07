Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari au incercat sa forteze intrarea in cladirea Parlamentului din capitala Georgiei, Tbilisi, ca reactie la discursul unui deputat rus, relateaza CNN si BBC. Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si gloante de cauciuc.

- Patru persoane au fost impuscate in Toronto, la parada de celebrare a titlului NBA castigat de echipa locala de baschet Toronto Raptors, a informat politia, relateaza BBC.Mii de fani ai sportului au umplut centrul orasului, in piata Nathan Phillips. La un moment dat s-au auzit impuscaturi…

- Politia a confiscat droguri in cadrul unui raid efectuat sambata seara la clubul de noapte Luxurious si i-a interogat pe cei retinuti la cartierul general al politiei din Phnom Penh pentru a stabili care dintre ei erau consumatori si care distribuitori, a anuntat secretarul general al Autoritatii…

- Confruntari s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a Ierusalimului de Est de catre armata sa, informeaza AFP, relateaza…

- Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața în urma unui luari de ostatici în orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online preluat de Mediafax.Un barbat înarmat a luat ostatice doua femei într-un apartament din sud-vestul orașului.…

- Mai multe persoane, inclusiv un deputat au fost ucise in urma unui atac armat care a avut loc in districtul Tirap, situat in statul indian Arunachal Pradesh.In atac a fost ucis Tirong Aboh, membru al Parlamentului statal, si alte cel putin sase persoane.Tirong Aboh se deplasa…

- Fortele de securitate 'au efectuat un raid la un apartament din suburbia 6 Octombrie folosit pentru fabricarea dispozitivelor explozive (...) Asupra fortelor s-a tras iar acestea au raspuns, fiind ucisi sapte dintre membrii grupului' de presupusi jihadisti, a anuntat ministerul intr-un comunicat.…

- Apariția unei fotografii cu trupul neinsuflețit al fotbalistului Emiliano Sala este investigata de poliția engleza. Imaginea a fost postata pe Twitter, dar a fost eliminata de administratorii rețelei. Emiliano Sala a murit intr-un accident aviatic, pe 21 ianuarie. Aeronava de mici dimensiuni a fost…