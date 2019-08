Stiri pe aceeasi tema

- Confruntari puternice s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a

- Confruntari s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a Ierusalimului de Est de catre armata sa, informeaza AFP, relateaza…

- Confruntari s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a Ierusalimului de Est de catre armata sa, informeaza AFP. Cel de-al…

- Confruntari s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul...

- Peste 200.000 de credinciosi musulmani s-au strans in Ierusalimul de Est pe Esplanada Moscheilor - cel de-al treilea loc sfant al islamului - pentru ultima mare rugaciune din vinerea Ramadanului, in conditii de supraveghere stricta din partea Israelului, dupa ce doi israelieni au fost raniti de un…

- Cinci militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti vineri in timp ce executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari...

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulație produs in noaptea de luni spre marți, la intrarea in Dej. In jurul orei 1.15, un șofer in varsta de 44 de ani domiciliat in Bistrița, care circula cu un autoturism marca Ford pe strada Baia Mare, a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, iar alti 30 au fost raniti in Siria, in urma unui atac cu rachete care a vizat o tabara de refugiati palestinieni, anunta Agentia Natiunilor Unite pentru Asistenta Umanitara, citata de Reuters potrivit mediafax. Atacul a vizat tabara de refugiati din Neirab,…