Stiri pe aceeasi tema

- Impozanta sala „Regele Ferdinand” din Primaria Arad a gazduit miercuri cea de-a doua editie a Conferintelor „Historia” la Arad. De aceasta data, subiectul central al conferintei l-a constituit „Aradul la 1900. Mica Viena”.

- Sala Ferdinand a Palatului Administrativ, locul unde s-a desfașurat conferința, a fost arhi-plina, aradenii dand dovada de un real interes fața de istoria propriului oraș. Pe langa profesori de istorie și pasionați ai documentarelor, la conferințele „Hisotria” a participat și o delegație special…

- „Consider ca Primaria Arad nu are nicio scuza sa nu fie pregatita vara de vara sa lupte eficient impotriva tantarilor, sa dea comenzi firmei care se ocupa de dezinsectie sa stropeasca ori de cate ori este necesar. Aradul este un oras situat pe o apa curgatoare si are in imediata vecinatate Padurea…

- Primaria Arad va propune Consiliului Local sa adopte o hotarare prin care fiecare locuitor al orasului sa plateasca o contributie de 0,5 euro pe an pentru functionarea Aliantei Vestului, o decizie similara fiind luata deja in Cluj-Napoca, saptamana trecuta.

- Cea de a patra ediție a Arad Open Air Festival a adus la Arad artiști precum Paul van Dyk, Markus Schulz, MATTN, Mahmut Orhan și mulți alții. 30.000 de oameni au avut parte de muzica electronica și hip hop, spectacole de lumini, show-uri incendiare și multe momente speciale. Festivalul a fost indragit…

- Gheorghe Falca (PNL) nu mai este, incepand de vineri, primar al orașului Arad, dupa ce și-a dat demisia ca urmare a alegerii sale in Parlamentul European, in locul sau fiind desemnat interimar viceprimarul Calin Bibarț, pana la alegerile locale din 2020. A fost petrecere mare in Arad, cu 4.000 de…

- Primaria Arad anunța semnarea contractului pentru 28 de tramvaie noi, produse de Astra Vagoane Arad, model Astra Imperio, construite cu licența Siemens. Aradul deja are 6 vagoane de acest tip in exploatare. Astra Arad a mai caștigat licitații pentru tramvaie noi in Oradea, Cluj Napoca și Galați, fiind…

- Cumva schimbarea nu a fost ceruta de electorat, intrucat foarte posibil daca Gheorghe Falca ar mai fi candidat ar fi caștigat in continuare devenind tot mai mult „tatucul” aradenilor. Schimbarea a fost impusa chiar prin decizia luata de Falca de a pleca la Bruxelles, pentru urmatorii 5 ani. Și mai…