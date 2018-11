Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta perioada este una dintre cele mai așteptate de catre elevi.Prima vacanța pentru elevi din toata țara va fi cea de iarna, care va incepe in 22 decembrie, durand trei saotpmani, pana in 13 ianuarie 2019. Copiii au nu mai puțin de 34 de zile libere in anul școlar aflat acum in plina desfașurare.…

- Decizie halucinanta luata de conducerea societații de termoficare din Timișoara, Colterm SA, in condițiile in care compania este in pragul colapsului – isi deschide magazine in mallurile din Timisoara. Asta in conditiile in care situatia financiara a companiei este una dezastruoasa, iar Consiliul Local…

- Pepenele de iarna (benincasa hispida), un nou soi provenit din Asia, a fost aclimatizat in acest an, in premiera in tara noastra, de cercetatorii Statiunii legumicole din Buzau. Producţia depăşeşte 60 de tone la hectar, iar fructele cu o greutate cuprinsă între două…

- Migrația vazuta prin ochii copiilor: Tinerii pot participa la concursul național de desene / Copiii cu vârste cuprinse între șapte și 19 ani sunt invitați sa participe la concursul național de desene cu tematica ”Migrația prin ochii copiilor”, care se desfașoara în perioada…

- Romania va apela, in aceasta iarna, la stocuri de carbune Foto: Arhiva/ rador.ro. România va apela în aceasta iarna la stocuri de carbune, în conditiile în care se asteapta un consum de energie electrica ridicat. Potrivit autoritatilor, în sezonul rece care vine…

- Iarna si-a facut simtita prezenta in zonele montane ale judetului nostru, iar drumarii au interveniit cu utilaje si aproximativ 40 tone de sare, in Pasul Tihuta. Mai mult, Sectia Drumuri Nationale Bistrita-Nasaud a sprijinit autoritatile din Suceava cu doua utilaje, in zonele Poiana Stampei si Mestecanis.…

- Copiii nascuți de mame care traiesc in medii poluate au numeroase probleme de sanatate. Un nou studiu demonstreaza ca una dintre cauzele acestui lucru ar putea fi faptul ca particulele de poluare din plamanii mamelor ajung in placenta.

- In perioada 03 la 07 Septembrie, IJJ Buzau participa alaturi de DGASPC Buzau și Fundația Sf. Sava de la Buzau la organizarea unei tabere in campusul din localitatea Bisoca, unde sunt cazați copiii din cadrul Complexul de servicii comunitare nr.2 Buzau. Pentru buna desfașurarea a taberei, jandarmii buzoieni…