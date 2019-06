VIDEO: Compania aeriană KLM va finanța dezvoltarea aeronavei "Flying-V", unde pasagerii vor zbura în aripile avionului Dezvoltarea aeronavei cu design futurist, &"Flying-V&", tocmai a primit un impuls odata cu aflarea veștii ca firma olandeza KLM va contribui la finanțarea noului tip de avion. Mijlocul de transport va avea un design în forma de V și va fi mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, scrie CNN.



Se presupune ca avionul va folosi cu 20% mai puțin combustibil decât Airbus A350-900 în timp ce transporta un numar similar de pasageri - Flying-V va putea purta la bord 314 pasageri, în timp ce Airbus A350 poate transporta între 300 și 350 de oameni.



Avionul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diaspora voteaza la europarlamentare 2019: Cozi kilometrice la secțiile de votare! Imagini de la Ambasada Romaniei in Berlin. Mobilizare exemplara a diasporei și in Italia, Marea Britanie, Olanda și Belgia

- Atunci cand tinerii nu se simt ajutați sau consultați in dezvoltarea orașului lor aceștia iși unesc resursele și se ajuta singuri. In acest sens, competiția pentru Titlul de Capitala Tineretului in Romania poate fi considerata una dintre cele mai mari oportunitați pentru ei. Vocile tinerilor ce au idei…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Ministrul în exercițiu al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarant ca, în luna iulie, vor fi organizate cursuri de instruire în domeniul diplomației economice pentru ca fiecare atașat sa fie bine pregatit atunci când va prezenta…

- Consiliul Județean Maramureș, in calitate de partener alaturi de Universitatea de Științe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parteneriat și alți parteneri din Marea Britanie, Spania, Bulgaria și Olanda au fost desemnați caștigatori ai proiectului „REDUCES – Regandirea Dezvoltarii Durabile in Regiuni…

- „Strada cu ingeri”, un spectacol non-verbal de succes al Teatrul de Papuși Puck din Cluj – Napoca, a ajuns pe scena festivalului „Izmir International Puppet Days” din Republica Turcia, cu sprijinul ICR Istanbul. Festivalul ”Izmir International Puppet Days” s-a desfașurat in perioada 28 februarie –…

- Inginerii europeni care lucreaza la combaterea emisiilor carcinogene ale vehiculelor au dezvoltat un dispozitiv ieftin si simplu de testare a filtrelor de particule, care ar putea contribui la scoaterea din circulatie a vehiculor toxice fara sa fie nevoie sa se recurga la interdictii in masa, relateaza…

- CHIȘINAU, 13 mart – Sputnik. Portalul Place de l'emploi publique prezinta peste 5000 de oferte de locuri de munca vacante și se așteapta sa atraga peste 7 milioane de vizitatori pe an. © Sputnik / Miroslav Rotari Moldovenii din Franța: Ce trebuie sa cunoașteți daca doriți sa va procurați o…