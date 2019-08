Stiri pe aceeasi tema

- Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila. Ei se aflau pe drum, cand mașina lor a fost lovita de un camion. In spatele autoturismului tinerilor se afla familia mirelui,…

- Un TIR incarcat cu cereale s-a rasturnat pe breteaua de legatura dintre autostrada A1 și Drumul Național 7, coborare spre zona industriala Arad. Autoritațile au fost alertate imediat prin 112. Conform reprezentanților ISU Arad s-au inregistrat scurgeri de carburant. Mai mult, șoferul a fost…

- Autoritatile columbiene au confiscat o tona de cocaina ce urma sa fie trimisa in Belgia de Frontul Oliver Sinisterra al disidentilor din gherila FARC, condus anterior de Walter Patricio Arizala, alias 'Guacho', care a murit anul trecut intr-o operatiune militara, scrie agerpres.ro.

- Dezvaluiri cutremuratoare in cazul criminalului in serie din Caracal Una dintre fetele rapite, Alexandra, a sunat la 112 chiar din curtea ucigasului, joi, la ora 11.05. Le a spus oamenilor legii ca a fost rapita si ca are nevoie de ajutor, potrivit unor surse Romania TV. Autoritatile n au fost in stare…

- Peste 70 de oi moarte au fost descoperite de Direcția Sanitar-Veterinare Botoșani, aruncate pe un campul comunei Lunca, leșurile zacand acolo de aproape o saptamana. Veterinarul din comuna, care nu a anunțat autoritațile, a fost amendat, pentru neglijența.Autoritațile sanitar-veterinare din ...

- Cinci persoane, date disparute in urma inundatiilor devastatoare care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din sud-estul Siberiei, au fost gasite in viata, au declarat miercuri autoritatile ruse. Numarul mortilor se ridica la 18 si alte opt persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat presa locala,…

- Operațiunea ,,MAC-2019’’, demarata de catre Inspectoratul General al Poliției, avand ca scop primordial depistarea plantațiilor de canepa și identificarea persoanelor implicate la cultivarea acestora este in plina desfașurare.