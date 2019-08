Autoritațile au prelungit Codul galben de furtuni, anunțat duminica dupa masa inițial pana la ora15, pana la ora 17. A plouat intens in mai multe localitați și in urmatoarele ore vremea va continua sa fie instabila. Avertizarea ANM: Data emiterii : 04-08-2019 ora 15 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 04-08-2019 ora 15:30 […] Citește VIDEO: Cod galben de furtuni prelungit pana la ora 17, in județul Alba. Ploua intens in mai multe localitați in Alba24 .