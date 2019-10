Stiri pe aceeasi tema

- Rugbistul neo-zeelandez Ardie Savea, a carui vedere la ochiul stang s-a degradat, va evolua cu ochelari de protectie, miercuri, la meciul cu echipa Canada, o premiera pentru un jucator la Cupa Mondiala de rugby.

- Selectionerul Angliei, Eddie Jones, a declarat ca se asteapta sa infrunte "15 Donald Trump" la meciul cu reprezentativa Statelor Unite, joi, la Kobe, in cadrul Grupei C a Cupei Mondiale de rugby 2019. "Va fi ca si cum am infrunta 15 Donald Trump pe teren. Va trebui sa ne facem treaba, asa cum am facut-o…

- Nationala de rugby a Italiei a castigat duminica meciul cu Namibia, din grupa B a Cupei Mondiale 2019 din Japonia, impunandu-se clar cu scorul de 47-22 (21-7), intr-o partida disputata la Higashiosaka. Meciul a fost unul dominat de italieni de la un cap la altul, superiori la toate capitolele adversarilor…

- Nationala de rugby a Australiei, vicecampioana mondiala, a invins reprezentativa statului Fiji cu scorul de 39-21 (12-14), sambata, intr-un meci din grupa D a Cupei Mondiale 2019 din Japonia, disputat la Sapporo. Meciul a avut doua reprize diferite, fijienii surprinzandu-si adversarii…

- Jucatorii nationalei de rugby a Africii de Sud vor evolua cu tricouri avand chipul lui Chester Williams, fost rugbist decedat la doar 49 de ani, la meciul cu Noua Zeelanda, de la Cupa Mondiala din Japonia, noteaza Le Figaro potrivit news.ro"El este o sursa de inspiratie pentru noi toti", a…

- FCSB a fost învinsa, 1-2, de Astra, la Giurgiu. FCSB a pierdut meciul de la Giurgiu, cu Astra, scor 1-2 (Oaida 28 / Gheorghe 20, Alibec 75), în cadrul etapei a patra a Ligii 1. Antrenorul ros-albastrilor în acest meci a fost Vergil Andronache, fost "secund" al…