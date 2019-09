Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de baschet a Statelor Unite ale Americii a pierdut joi meciul de clasament cu Serbia (89-94), la Cupa Mondiala care are loc in China, dupa ce miercuri se inclinase in sferturi in fata Frantei.

- Australia este ultima echipa calificata în semifinalele Cupei Mondiale de baschet masculin din China, dupa ce a învins-o pe Cehia, scor 82-70.Australienii, care s-au calificat pentru prima oara în semifinala unei Cupe Mondiale, se vor duela pentru un loc în ultimul act…

- Franta devine astfel a treia semifinalista a Cupei Mondiale, dupa Argentina si Spania, care s-au calificat inca de marti. Cel de-al patrulea sfert de finala este programat tot miercuri, intre Australia – Cehia. Programul in continuare al Cupei Mondiale include partidele pentru locurile 5-8, in 12 si…

- Nationala de baschet masculin a SUA a fost eliminata, miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din China, de Franta, care s-a impus cu scorul de 89-79. Americanii sunt invinsi intr-un meci oficial prima data dupa 13 ani.Franta devine astfel a treia semifinalista a Cupei Mondiale,…

- Nationala masculina de baschet a Statelor Unite ale Americii, dubla campioana mondiala si tripla campioana olimpica en titre, a fost eliminata surprinzator, miercuri, dupa ce a pierdut cu 79-89 in fata reprezentativei Frantei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019 care are loc in China.…

- Nationala masculina de baschet a Argentinei a invins marti Serbia cu 97-87, in sferturile Cupei Mondiale 2019 care se desfasoara in China, si s-a calificat pentru prima oara din 2006 in semifinalele competitiei, informeaza AFP.

- Echipele Serbiei, Spaniei, Poloniei si Argentinei, victorioase in meciurile de debut din a doua faza a grupelor de la Cupa Mondiala de baschet masculin din China, si-au asigurat calificarea in sferturile de finala, relateaza Reuters.

- Federatia spaniola de baschet a facut publica lista celor 16 jucatori convocati pentru Mondialul 2019 din China (31 august - 15 septembrie), din care lipsesc nume grele precum Nikola Mirotic (Barcelona) si Serge Ibaka (Toronto Raptors), relateaza L'Equipe.