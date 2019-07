VIDEO Clipă BLESTEMATĂ: Cinci victime, între care și doi copii, după un accident rutier GRAV Un tanar de 23 de ani a murit, iar patru persoane cu varste cuprinse intre 12 si 32 de ani au fost ranite, sambata, dupa ce o autoutilitara si un autoturism s-au ciocnit pe DN 65. Un baiat de 15 ani este in coma. Pompierii Detasamentului Slatina, cu o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare si un echipaj SMURD, dar si trei echipaje de la Serviciul de Ambulanta, au intervenit, sambata, pe DN 65, la intrarea in comuna Ganeasa, la un accident rutier grav. Citește și: Mega surpriza pentru Ion Țiriac! Cadou imens pentru acesta: Ii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu patru victime, dintre care doi copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și neincarcerate,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc joi, in jurul orei 20.00, in orașul Cimpeni. Au intervenit pompierii cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. “Statia de pompieri Cimpeni intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier din orașul Cimpeni…

- Un accident rutier soldat cu patru victime, a avut loc astazi, 12 iunie 2019, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD TIM. „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și…

- Un accident rutier grav, cu patru victime, a avut loc miercuri, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM. “Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM…

- Un autocar in care se aflau 25 de copii si patru adulti a fost implicat, duminica seara, intr un accident pe DN 17, in localitatea Josenii Bargaului din judetul Bistrita Nasaud, incidentul fiind provocat de un sofer care consumase alcool, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe E85 in judetul Neamt.Potrivit reprezentantilor ISU Neamt, evenimentul rutier a avut loc in comuna Horia si nu au fost persoane incarcerate."La locul evenimentului s au deplasat trei echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de descarcerare,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Olt au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in comuna Ganeasa. Potrivit ISU Olt pompierii SMURD Slatina si un echipaj cu medic de la Serviciul de Ambulanta, au intervenit in comuna Ganeasa, pe DN 65, la un accident…

- ACCIDENT rutier grav la Strungari cu 3 victime. Se efectueaza manevre de descarcerare Un accident rutier deosebit de grav a azut loc duminica dimineața in jurul orei 4.00 la Strungari. Potrivit primelor informații primite de la ISU Alba, in accident este implicat 1 autoturism. In urma impactului sunt…