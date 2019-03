​VIDEO "Clinica" de pe mobil: Aplicație româneacă pentru gravide ​Româncele care așteapta un copil pot obține sfaturi de la medici direct pe mobil, printr-o aplicație pentru gravide deschisa anul trecut de doi tineri antreprenori români. Claudia și Daniel au explicat, într-un interviu video pentru StartupCafe.ro, cum câștiga ei bani din aplicația Femyo, prin care pacientele și medicii comunica rapid și comod.



