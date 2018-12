Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru celebra actrița Meryl Streep. Vedeta va deveni bunica pentru prima oara la varsta de 69 de ani. Meryl Streep va avea inca un rol in curand, și anume cel de bunic in viața de zi cu zi. Fiica cea mare a vedetei, actrița Mamie Gummer, este insarcinata cu primul ei copil. Astfel, Meryl…

- Dupa piesa „Te las cu inima” , fiica lui Pavel Stratan vine cu o noua piesa de iarna, in colaborare cu Edward Sanda. Este vorba despre melodia „Cozonac”, iar ipostazele in care a fost surprinsa artista arata cat d emult s-a maturizat. Melodia ”Ghița” a dus-o pe Cleopatra Stratan (15 ani) direct in Cartea…

- Au trecut 12 ani de cand Cleopatra Stratan „il astepta” pe „Ghita” la portita, iar artista s-a schimbat radical. Prezența activa in industria muzicala romaneasca, fiica lui Pavel Stratan este acum o tanara de toate frumusetea.

- Acum mul:i ani, imbrEcatE intr-o rochi:E cu buline "i cErand un troller dupE ea, Cleopatra Stratan devenea modelul tuturor feti:elor. Acum, cand timpul a trecut "i s-a transformat intr-o domni"oarE in toatE regula, Cleopatra Stratan rupe inimile bEie:ilor.

- Tribunalul Ilfov a decis, luni, eliberarea „de indata” a omului de afaceri din Craiova, Dinel Staicu, dupa ce a respins ca nefondata contestatia procurorilor DNA. Dinel Staicu a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, din care a ispasit aproape opt ani, in dosarul devalizarii Bancii Religiilor.

- Fiica interpretului Pavel Stratan a devenit o adevarata domnișoara. Artista, care era o mana de om cand s-a lansat in showbiz, a implinit, ieri, 16 ani. Omagiata și-a sarbatorit aniversarea alaturi de familie.