- Elena Basescu a oferit un interviu revistei VIVA, in care a dezvaluit cum se va numi micuța. "Am hotarat ca numele sa-l aleaga Catalin. Asta si pentru ca, in familia lui, nu sunt fetite” a spus Elena Basescu pentru sursa citata. Aceasta mai crede ca a treia sarcina este cea mai ușoara: „Sunt…

- Anca Serea a facut o postare cutremuratoare pe pagina ei de Facebook. Vedeta și-a dorit sa aduca la lumina situația spitalelor din Romania. Ea a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi. Vedeta iși dorește ca oamenii sa intinda o mana de…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…

- Un copil de 9 ani și-a impușcat mortal sora de 13 ani pentru ca nu a vrut sa-i dea consola video sa se joace. Mama celor doi era in casa dar in alta camera, scrie BBC News citand presa americana Fetița de 13 ani din Mississippi a murit dupa ce a fost impușcata de fratele ei in timpul unui joc video.…

- Roxana Ciuhulescu s-a casatorit civil cu iubitul ei. Ceremonia a avut loc la Primaria Sectorului 2. Roxana Ciuhulescu a anunțat recent pe blocul personal ca va deveni mama pentru a doua oara și ca va avea un baiețel. Fosta prezentatoare tv mai are o fetița din casnicia anterioara. "Voi…

- Un caz șocant a avut loc in Spania. O fetița a nascut la numai 11 ani un copil care, potrivit primelor informații, este conceput cu propriul ei frate, informeaza stirilekanald.ro. Fetița de 11 ani a ajuns la spital acuzand dureri de stomac. In realitate, ea se pregatea sa nasca, intrand in travaliu.…

- Cantareața Andra are parte de una dintre cele mai importante zile din viața ei. Vedeta este mai emoționata ca niciodata. Andra, care are caștiguri foarte frumoase la postul de televiziune Pro TV , este una dintre cele mai de succes artiste de pe paiața muzicala din Romania. Și in plan personal se poate…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 6 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Adelina Pestritu și iubitul ei, Virgil Steblea, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți de fetița:„Bebelusul pe care il așteptam este o fetița", a dezvaluit Adelina. Sarcina decurge perfect, iar vedeta a aratat si fotografie cu micuta.

- Invitati la „Teo Show”, celebrul cuplu a povestit cu umor despre viata lor in patru. Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au doua fetite frumoase si zglobii, dar traiul cu doi copii mici nu e tocmai usor. „Carolina a implinit 4 ani, deja e mare, iar Raisa, cea micuta, o sa faca 2 ani in aprilie. Carolina…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi s-au casatorit in luna martie a acestui an. In octombrie 2016 a venit pe lume fetița lor, Ella. Cei doi au marturisit ca vor un baiețel și se pregatesc de al doilea copil: ”Noi ne dorim,…

- Desi in cazul primilor doi copii a asteptat 10, resprectiv 12 saptamani pana sa publice imagini cu ei pe retelele de socializare, Kim s-a grabit in cazul fetitei nascute de mama surogat. Dupa doar o luna si o saptamana, vedeta a facut publica prima imagine cu Chicago.

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara, iar prezentatoarea tv a facut anunțul la inceputul acestei saptamani, pe blogul personal. Prezentatoarea tv este mai fericita ca niciodata. Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața…

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un baiețel, Edan. Vedeta și-a mai dori un copil, mai exact o fetița, insa fiul ei nici nu vrea sa auda de așa ceva. Se teme, mai mult ca sigur, ca nu va mai fi in […] The post Vica Blochina intenționeaza sa…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Elena Basescu a anuntat, luni, Facebook, ca este insarcinata in 6 luni cu iubitul sau, Catalin Tomata. Anuntul a fost facut dupa ce, in ultimele zile, s a vehiculat in presa ca este insarcinata."Bravo Vigilentii paparazzi au facut marea descoperire: sunt insarcinata.In doar trei luni, mi se va indeplini…

- Andreea Marin nu este doar o femeie de succes, ci și o mama responsabila. Vedeta o implica deja pe fiica ei, Violeta, in treburile casei, imparțindu-și impreuna sarcinile administrative. Fosta Zana a Surprizelor și Violeta se gospodaresc impreuna. Fetița a invațat de la mama ei sa iși mențina camera…

- Andreea Berecleanu este foarte stricta atunci cand vine vorba despre regimul ei de viața. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, este una dintre cele mai frumose prezențe de pe micile ecrane. Este mereu admirata pentru felul in care arata. Andreea Berecleanu,…

- Motivul pentru care Oana Roman vrea sa aiba bani mai mulți. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le impartașește fanilor micul ei secret. Oana iși dorește sa faca oamenii fericiți și asta pentru ca asta o mulțumește și pe ea. Fanii au reacționat imediat pe contul de socializare…

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- Prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a povestit despre o intamplare care a uimit-o și care a avut loc in aeroport. In august 2016, prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a devenit mamica pentru prima oara . Ea a adus pe lume o fetița care a primit numele Alma. Amalia Enache și fiica sa merg…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a nascut vineri, 2 februarie, o fetita perfect sanatoasa. Nasterea a decurs fara niciun fel de problema, iar bruneta si micuta se simt foarte bine. Vedeta este sotia presedintelui Federatiei Internationale de Judo, Marius Vizer (61 de ani).

- Zi importanta pentru Madalina Ghenea. Fiica sa a implinit 10 luni de cand a venit pe lume. In luna aprilie a anului trecut, Madalina Ghenea devenea mama pentru prima oara , aducand pe lume o fetița din relația cu Matei Stratan. Din pacate, povestea de dragoste dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan…

- O femeie de 42 de ani din Dagestan, in sud-vestul Rusiei, a adus pe lume, pe cale naturala, o fetița uriasa care a cantarit 6,3 kilograme la naștere. Acest copil este considerat de catre medici, un copil - gigant - cantarind mult mai mult in conformitate cu standardele medicale.

- Bianca Dragusanu este tare mandra de fetita ei, Sofia, iar timpul liber ii este dedicat in totalitate micutei. Vedeta a mers alaturi de mama ei la un salon de infrumusetare, si bineinteles ca au luat-o si pe Sofia. Imaginile cu fetita au facut senzatie pe retelele de socializare, acum merge in picioruse…

- Timpul alocat subiectului a fost de 45 minute si 31 secunde, potrivit raportului de monitorizare Intre titlurile afisate pe ecran s-au numarat: „Dosarul fetita inviata! Dovezi de la inmormantare!", „Imediat: Mesaje de necrezut de la savanti", „Dosarul fetita inviata! Probe soc: inregistrari si mesaje";…

- Cum mai e puțin timp pana cand iși va strange in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, in Londra.…

- Kim Kardashian și Kanye West sunt in culmea fericirii, dupa ce al treilea copil al lor a venit pe lume. Așa cum cele doua vedete ne-au obișnuit cu "ieșitul din normal", numele fetiței va fi unul special.

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Vedeta in varsta de 35 de ani a inceput anul intr-un mod cum nu se poate mai placut, insarcinata fiind cu primul sau copil. In ultima vreme actriței Kirsten Dunst ii merge foarte bine pe plan personal, mai mult, chiar era dispusa sa puna o pauza carierei tocmai pentru ca iși dorea foarte mult sa-și…

- Gabriela are doar 3 ani și 8 luni, dar deja este o adevarata gospodina. Mamica fetiței a decoperit la doi ani și jumatate ca copila sa are o pasiune aparte pentru gatit. La inceput era doar un bun ajutor la bucatorie, iar acum a devenit vedeta pe facebook. In clipurile sale video, micuța invața internauții…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Laura Cosioi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va aduce pe lume un copil. Vedeta este insarcinata in patru luni, iar anul acesta va da nastere primului sau copil, care va fi o fetita.

- Sfaturile Mihaelei Radulescu. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Instagram in care a explicat ce reprezinta pentru ea seducția și a oferit cateva sfaturi tutror femeileor care doresc sa fie cuceritoare. Potrivit Mihaelei Radulescu, seducția nu se refera neaparat la purtarea hainelor strampte…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…

- Oana Roman nu o duce stralucit din punct de vedere financiar, insa reuseste sa se descurce. Vedeta este foarte cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca are un copil de crescut. Spre exemplu, pe rochia pe care a purtat-o de Revelion, fiica fostului prim-ministru al Romaniei a platit doar…

- Roxana Ciuhulescu nu pierde timpul! Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Aici, el a cerut-o de nevasta, iar fosta prezentatoare a acceptat fara sa…

- Jessica Alba a nascut in ultima zi din 2017. Actrița a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat pe care l-a numit Hayes Alba Warren, scrie Daily Mail. Alba a distribuit pe constul sau de Instagram o fotografie cu baiatul ei alaturi de mesajul ” Hayes Alba Warren, 12 / 31/17 Cel mai frumos cadou…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…