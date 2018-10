Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a trait astazi cea mai frumoasa experiența din viața unei femei. Fosta blonda de la Cotroceni a devenit mamica de fetița. Contactata in Costa Rica, vedeta a facut marturisiri emoționante despre ziua in care și-a strans pentru prima data fiica in brațe. Ea a declarat ca se simte foarte bine,…

- Doinița Ionița, fosta caștigatoare Next Star, este foarte sigura pe ea, conștienta de talentul pe care il are și iși dorește foarte mult sa-și mai implineasca un alt vis, acela de a caștiga X Factor.

- Fosta soacra a lui Cristian Borcea, mama Alinei Vidican, a fost de acord ca vorbeasca despre cel care i-a fost ginere, Cristian Borcea. Bineințeles, fosta soacra a dorit sa transmita și urarile necesare intr-o astfel de zi festiva. E vorba, bineințeles, despre ziua in care Cristi Borcea s-a cununat…

- Actorul Zac Efron și fosta Spice Girl Mel B au avut o aventura de-o noapte dupa ce au flirtat pe o aplicație online de intalniri. Ea are 43 de ani, a cantat in anii ’90 intr-o trupa de fete și s-a desparțit recent de soț, el doar 30 de ani și e deja un burlac... Read More Post-ul Zac Efron a avut o…

- Un bloc din sectorul 5 al Bucureștiului a ars in noaptea de vineri spre sambata. Focul a facut cel puțin noua victime dintre care doua sunt pompieri. Focul a pornit de la o locuința de langa bloc, apoi podul și mansarda imobilului și s-au extins apoi in toata cladirea. Majoritatea locatarilor au ieșit…

- Fosta gimnasta Silvia Stroescu, in varsta de 33 de ani, este primul concurent eliminat din al doilea sezon al show-ului „Exatlon“, de la Kanal D. Intoarsa din Republica Dominicana, sportiva a oferit detalii despre perioada petrecuta in concurs si conditiile grele carora a trebuit sa le faca fata, dar…

- Anamaria Prodan este foarte bucuroasE in aceastE perioadE deoarece intreaga sa familie s a reunit, iar totii copiii ei sunt aproape de ea. Dar, xi fiul lui Reghe din prima cEsEtorie, Luca, a venit in Romania pentru a fi aproape impresarE xi de de tatEl sEu.