Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul suedez Don Diablo a emotionat un stadion intreg la Untold. Acesta a dedicat una dintre piese Alexandrei, fata de 15 ani ucisa in Caracal. Fotografia acesteia a aparut pe ecranul scenei principale. „Vi se va simti lipsa, dar nu veti fi uitati, oriunde ati fi pe aceasta planeta“, a spus DJ-ul Don…

- Dupa ce la ediția din 2018 a festivalului cei doi au mixat un fragment din melodia „Constantine, Constantine”, anul acesta pe scena principala de la UNTOLD 2019 au rasunat „Dragostea din tei” – O-Zone și „Robor Armasar Attack” – Subcarpați alaturi de Gojira și Liviu Vasilica. Publicul…

- Concertul lui Ed Sheeran, artistul cu cele mai mari vanzari mondiale in 2017, a adunat 50.000 de spectatori la Arena Naționala din București, mierucuri seara. Ulterior, cantaretul a publicat pe contul sau de Instagram mai multe imagini de la concert.Prezentat drept cel mai mare show pop al…

- Reprezentantii festivalului de la Cluj a anuntat ca interesul publicului din Romania pentru concertul lui Robbie Williams de la UNTOLD a fost unul mare.Desi organizatorii au anuntat ca se vor pune in vanzare doar 5000 de abonamente, peste 7000 de oameni atat din tara cat si din strainatate si au achizitionat…

- In primele cinci luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.702.764 de caștiguri in valoare totala de peste 93,87 milioane de euro. In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 539.610 caștiguri in valoare totala de peste 106,67 milioane…

- Robbie Williams este unul dintre invitații festivalului UNTOLD 2019 care va avea loc in aceasta vara, la Cluj-Napoca. Cantarețul britanic va susține un spectacol "cu adevarat suprem", spun organizatorii evenimentului. Surpriza pe care au pregatit-o organizatorii festivalului UNTOLD, pentru ediția aniversara,…

- SUPER ENTERTAINER-UL BRITANIC, ROBBIE WILLIAMS, UNUL DINTRE CEI MAI BUNI ARTIȘTI POP DIN LUME, VA SUSȚINE SHOW-UL SUPREM, DE PE SCENA PRINCIPALA UNTOLD! Surpriza pe care au pregatit-o organizatorii festivalului UNTOLD, pentru ediția aniversara, este una care depașește toate așteptarile: in aceasta vara,…

- Surpriza pe care au pregatit-o organizatorii festivalului UNTOLD, pentru ediția aniversara, este una care depașește toate așteptarile: in aceasta vara, pe scena principala a festivalului va urca entertainer-ul numarul 1 al lumii, artistul britanic, Robbie Williams! Concertul din vara, de la Cluj-Napoca,…