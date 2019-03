Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 300 de persoane, potrivit unui nou bilant, si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Idai a lovit saptamana trecuta sudul Africii, unde echipele de salvare si-au dublat eforturile pentru a salva mii de locuitori inca refugiati pe copaci si pe acoperisuri, informeaza AFP. In Mozambic, tara…

- Cel putin 300 de persoane, potrivit unui nou bilant, si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Idai a lovit saptamana trecuta sudul Africii, unde echipele de salvare si-au dublat eforturile pentru a salva mii de locuitori inca refugiati pe copaci si pe acoperisuri, informeaza AFP. In Mozambic, tara cea mai…

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…

- Cel putin 127 de persoane si-au pierdut viata in Zimbabwe si in Mozambic in timpul trecerii ciclonului tropical Idai, iar multe altele au fost date disparute duminica in aceste doua state din sudul Africii, devastate de inundatii si de vanturi intense, informeaza AFP preluata de Agerpres. Numarul…

- Cel putin 127 de persoane si-au pierdut viata in Zimbabwe si in Mozambic in timpul trecerii ciclonului tropical Idai, iar multe altele au fost date disparute duminica in aceste doua state din sudul Africii, devastate de inundatii si de vanturi intense, informeaza AFP. Numarul persoanelor decedate in…

- Sute de sirieni din orașul sudic Deraa au protestat duminica fața de ridicarea unei noi statui a tatalui președintelui Bashar al-Assad, la aproape opt ani dupa ce originalul a fost rasturnat la izbucnirea razboiului civil din Siria, relateaza Reuters."Siria este a noastra, nu pentru clanul…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze intre cele doua puteri nucleare vecine, transmit Reuters si AFP.

- Televiziunea de stat din Rusia a enumerat obiective militare americane care ar fi vizate de Moscova in cazul unui atac nuclear, anuntand ca o racheta hipersonica la care Rusia lucreaza ar putea sa loveasca aceste tinte in mai putin de cinci minute, relateaza Reuters.Intre obiectivele mentionate…