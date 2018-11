Stiri pe aceeasi tema

- Hailey Baldwin și schimbat numele in Hailey Bieber pe rețele de social media, potrivit contactmusic.com. Modelul in varsta de 21 de ani s-a casatorit cu Justin Bieber, in varsta de 24 de ani, in cadrul unei ceremonii secrete, in septembrie. Acum, Hailey a inceput sa foloseasca numele soțului ei. Și…

- Floreștenii, inventivi, mai râd de necazul lor, așa ca au editat o imagine, în care Horia Șulea este principalul subiect, mergând pe ideea ca primarul studiaza atent comunele din strainatate, pentru a putea învața și aplica ulterior în Florești metodele administrative…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI” Rețelele de socializare sunt printre cele mai populare site-uri din ultimii ani, iar timpul petrecut folosindu-le crește de la an la an. Recomandari pentru prevenirea pericolelor din spatele…

- Directorul sportiv al clubului FCSB, Mihai Stoica, a reactionat dur pe pagina sa de Facebook, dupa zvonurile potrivit carora el si antrenorul Nicolae Dica ar urma sa fie inlocuiti de Narcis Raducan, respectiv Edi Iordanescu.

- Un cutremur puternic a avut loc in aceasta dimineața in Turcia, la 92 de kilometri de Antalya.Conform sursei citate, seismul, care a avut magnitudinea de 5,2, s-a produs la doar 95 de kilometri de Antalya, o zona turistica extrem de aglomerata in aceasta perioada, scrie a1.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily…

- Toata lumea iși amintește de Gabriel, baiețelul care pe cand avea șapte ani a mancat cinci kilograme de jumari la o singura masa și a ajuns de urgența la spital. Au trecut zece ani de atunci, iar baiețelul care s-a facut mare e de nerecunscut.