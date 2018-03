Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 02.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau in Piata Dacia din municipiul Sebes, l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Conflict in trafic. Un barbat a recurs la actiuni violente, lovind soferul troleibuzului de pe ruta 13. Potrivit Politiei, conflictul s-ar fi iscat din cauza unor manevre efectuate in trafic pe o starda din Chisinau.

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Șefa secției Terapie de la Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 din Chisinau a ajuns la Urgența dupa ce a fost agresata de soțul unei paciente. Medicul s-a ales cu o comoție cerebrala și cateva coaste rupte. Incidentul a avut loc sambata dimineața.

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Un barbat a fost izbit in plin, marți dupa-amiaza, pe o trecere pentru pietoni din Arad de o mașina condusa cu viteza mare de un polițist aflat sub influența alcoolului. In urma loviturii extrem de puternice, barbatul a fost aruncat in aer la aproape trei metri inalțime și azvarlit aproximativ 20 de…

- Politistii de patrulare au stopat luni, 5 martie, un sofer care conducea cu viteza de 224km/h pe traseul Chisinau - Leuseni, in apropierea satului Bujor. Acesta a depasit cu 134 km/h limita legala de viteza.

- Ieri, 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Vineri, 2 martie 2018, in jurul orei 17.40, politistii din Teius, in timp actionau pentru combaterea excesului de viteza pe DN 1, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 de km/ora, pe un sector de drum unde limita maxima de viteza…

- Sambata, 3 martie 2018, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, pe strada Tudor Vladimirescu din Blaj, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Incidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe bulevardul I. C. Bratianu din Pitești. Un barbat in varsta de 40 de ani din Pitești se deplasa pe strada principala intr-un scuter electric destinat persoanelor cu handicap cand a fost acroșat de o mașina care ieșea de pe strada Crinului. Șoferul are…

- Ieri, 22 februarie 2018, in jurul orei 16.30, politistii din Ocna Mureș, in timp ce actionau pe DJ 107 F, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat si care avea montate placute de inmatriculare false. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Politistii din Lugoj fac cercetari intr-un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat si-ar fi atacat copiii cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in cartierul Buchini. In urma conflictului, un barbat de 35 de ani, fiul agresorului, dar si o femeie de 27 de ani au ajuns la spital. Reprezentanti…

- Ieri, 20 februarie 2018, in jurul orelor 18.16, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea un autoturism, pe raza satului Drasov, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest,…

- Un barbat in varsta de 34 ani, din municipiul Galati, a condus un autoturism pe D.J. 242 si, intr-o curba din localitatea Mastacani, a pierdut controlul directiei si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune laterala cu un autoturism care circula regulamentar. Soferul acestuia, un barbat de 62 ani,…

- Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Unirii din Buzau. Tanarul, aflat la volanul unei masini, a pierdut controlul autoveculului si a intrat in cinci masini parcate. Politistii veniti la fata locului au stabilit ca autorul are 24 de ani, este din comuna Tisau si avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool…

- Șofer luat la bataie cu bata de baseball in centrul orașului Botoșani. Atacatorul este un alt șofer cu 50 de ani mai tanar. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, lovire și alte violențe. Incidentul a avut loc sambata, in zona ultracentrala a Botoșaniului, acolo unde un șofer a fost luat…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform oamenilor legii, la data de 2 februarie, în jurul orei 23:00,…

- Bataie ca in vestul salbatic, in Plopeni Sat. Doua familii de tigani s-au incaierat cu topoare si bate, un barbat fiind grav ranit. Potrivit ISU Prahova, sunt 3 victime: un barbat de 67 de ani, aflat in stop cardio-respirator, fiind lovit cu toporul in cap, unul in varsta de 39 de ani, cu…

- Polițiștii timișeni au reținut un barbat, de 43 de ani, banuit ca ar fi agresat un minor in incinta unei instituții de invațamant. Incidentul s-a intamplat in data de 29 ianuarie, cand barbatul s-a dus la școala fiului sau din Sanmihaiu Roman, a intrat in clasa și l-a batut pe un coleg al acestuia.…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Politistii de la Inspectoratul National de Patrulare anunta ca in dimineata de marti, 30 ianuarie, pe strada Ismail din Chisinau, soferul unui BMW l-ar fi amenintat cu un pistol pe un alt participant la trafic.

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat in varsta de 49 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de amenintare. Acesta a intrat in salon si a inceput sa le ameninte pe angajate pe motiv ca nu ar fi sarit in apararea Alexandrei Marin,…

- Ieri, 28 ianuarie 2018, in jurul orei 06.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DN 7, pe raza comunei Sibot, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sasciori, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni.…

- Ieri, 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- O eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in…

- Aproape ca nu trece zi in care cate un tir sa nu blocheze trecerea pe sub calea ferata de la Jiul. Polițiștii locali au dat deja o amenda, in dimineața zilei de joi, unui șofer din Drobeta Turnu Severin, care conducea un autotren ce aparține unei firme din orașul Cluj-Napoca. Omul a vrut…

- Pe Drumul de Centura, in apropierea Talciocului, un barbat de 47 de ani s-a grabit sa traverseze strada. Nu mai conta ca era seara si ca nu traversa pe unde trebuia. Nu s-a asigurat si asta l-a costat. Din fericire, nu viata. "Un barbat in varsta de 47 de ani s-a angajat in traversarea strazii fara…

- Noapte cu ghinion pentru un barbat din Capitala, acesta s-a trezit cu masina distrusa dupa ce un copac a cazut peste ea.Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, intr-o curte din sectorul Ciocana. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, insa copacul cu pricina a avariat grav masina.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.Conform IPJ…

- Politistii sectorului Ciocana din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau sint in cautarea femeii din imagini, ea fiind suspectata de furt. Aceasta urmeaza a fi identificata si cercetata penal pentru ca ar fi sustras un portmoneu ce aparține unei tinere in virsta de 24 de ani. Banuita a profitat…

- Ieri, 8 ianuarie 2018, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din municipiul Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Un barbat si-a pierdut viata la spital in urma unui accident rutier produs aseara, 5 ianuarie, la Chisinau, in apropiere de Cinematograful Gaudeamus, cu implicarea unui troleibuz de pe ruta nr.3.

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- Un barbat de 40 de ani din Chisinau a fost impuscat in regiunea capului in seara de joi, 28 decembrie, intr-un local din sectorul Ciocana al Capitalei. Acesta a fost transportat de urgenta la spital.

- Chef cu final tragic. Un sportiv, in varsta de 40 de ani, din Capitala, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat in cap. Incidentul s-a produs aseara intr-un local din sectorul Ciocana, unde avea loc o petrecere privata organizata de un grup de sportivi.

- Bataie intr-un club din Baia Mare: Un bodyguard a fost injunghiat Scandal monstru intr-un club din Baia Mare. Un bodyguard a fost injunghiat de un barbat pe care a refuzat sa-l lase sa intre in club deoarece acolo avea loc o petrecere privata. Pe fondul unor replici dure bodyguard-ul un tanar de 24…

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- Ieri, 20 decembrie 2017, in jurul orei 12.50, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Medias, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, pe raza localitatii Jidvei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Soferul care a lovit patru persoane pe trecerea de pietoni este avocat. Acesta este din Chisinau si are 34 de ani.Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, cand banuitul, care se deplasa la volanul unui autoturism de model „Suzuki Vitara” pe bulevardul Zelinschi, nu a oprit la

- Ieri, 17 decembrie 2017, in jurul orei 21.50, politistii Postului de Politie Calnic, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie Garbova, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- O bataie între doi barbați începuta pe trotuar s-a mutat în mijlocul drumului printre mașini. Incidentul a avut loc duminica dimineața la ora 4.30. “A fost o intervenție a polițiștilor la o agresiune pe trotuar în centrul municipiului Cluj-Napoca. O…

- Ieri, 16 decembrie 2017, politistii din Teius l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism prin Teius, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.57 mg/l alcool pur in…

- Ieri, 14 decembrie 2017, in jurul orei 19.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur in…

- Ieri, 14 decembrie 2017, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe raza localitatii Lunca Muresului, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Lunca Mureșului, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…