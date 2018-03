VIDEO Chisinau: Doi morti si trei raniti dupa explozia unei grenade intr-un magazin

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a avut, dupa explozia din centrul Capitalei, în care și-au pierdut viața doua persoane, o discuție cu prim-ministrul Pavel Filip și cu ministrul de Interne și le-a cerut ca investigația sa aiba loc opearativ și profesionist. ”Am…

- Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer dupa detonarea unei grenade in Chisinau. Potrivit primelor informații, explozia a avut loc la ieșirea din magazin, dupa ce un client a ...

- O explozie s-a produs la un magazin din Chisinau si cateva persoane au murit, transmite agentia chineza de presa Xinhua.Potrivit publika.md, explozia a survenit in urma detonarii accidentale a unei grenade. Persoanele decedate ar fi un barbat și vanzatoarea acestui magazin. Alte doua…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar 104 de oameni au fost raniți, dupa ce o biserica a fost lovita de un fulger. Incidentul s-a produs la un lacaș de cult ce aparține Bisericii Adventise de Ziua a Șaptea, din sudul Rwandei, scrie AGERPRES.

- Postul braziliam TV Globo a prezentat imagini cu zeci de fani tratati de personalul medical pe aratat ca zeci de fani sunt tratati de personal medical chiar pe iarba din jurul gazonului. Nu au fost raportate decese, insa site-urile locale au indicat ca intre 30-60 de persoane au fost ranite.Incidentul…

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa vineri in Alpii francezi, informeaza DPA si BBC. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes din Parcul national Mercantour (Alpii Maritimi), noteaza DPA citand un mesaj publicat vineri de jandarmerie pe contul oficial de…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Un apartament de pe bulevardul Moscovei din Chișinau a luat foc in aceasta dupa-amiaza. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Incidentul s-a produs in timp ce proprietarul nu era acasa.

- Douazeci și unu de persoane și-au pierdut viața și 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc in orașul Oruro, prima zi de carnaval in Bolivia. Cel mai grav incident a fost explozia accidentala a unei canistre cu benzina care a omorat opt persoane, scrie BBC News. Cel puțin opt persoane…

- Cel puțin opt persoane au murit, dupa ce o butelie folosita de un vanzator stradal a explodat. Incidentul a avut loc in Bolivia, in timpu carnavalului Oruro. Alte cel puțin 40 de persoane au fost ranite. Explozia s-a produs pe o strada aglomerata, pe ruta principala a paradei.

- In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate vedea autobuzul rasturnat pe o parte, cu acoperisul smuls, pe marginea unei sosele din localitatea Tai Pao, in nordul districtului Noile Teritorii. Nu se cunosc deocamdata cauzele accidentului. Cel mai grav accident rutier survenit…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit. Alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, declara mediafax.ro.

- Conform, Deschide,md, in Declaratia aprobata de Parlamentul Republicii Moldova, drept raspuns la un document similar adoptat in luna ianuarie de deputatii din Duma de Stat, este mentionat ca Legislativul de la Chisinau condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mara din corp, cel de-al doilea fiind inca prins in subteran.…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia si a Oficiului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru institutii democratice si drepturile omului OSCE/ODIHR a sosit luni la Chisinau pentru a discuta despre modificarile la legislatia electorala vizand votul mixt in Republica Moldova si…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, scrie agerpres.ro.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana comis sambata in capitala afgana, Kabul, si revendicat de talibani a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, transmit agentiile internationale de presa, citand un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii. ‘Bilantul este acum de 95 de morti si 158…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- "Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau. Discut cu avocatul depunerea apelului tot azi (luni-n.r.)", a declarat fostul presedinte Traian Basescu, pentru MEDIAFAX, intrebat daca va ataca decizia instantei de la Chisinau. Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marți, in centrul orașului belgian Anvers, relateza RTL.be. Cauza deflagrației este inca neclara, insa autoritațile exclud orice legatura cu terorismul. Explozia, care a avut loc…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Doua atacuri sinucigașe, care au avut loc simultan, au provocat explozii uriașe in centrul capitalei Irakului. Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav ranite, a afirmat...

- Cel putin doua persoane au murit, cateva zeci au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica dimineata in sudul acestui stat sud-american, informeaza NEWS.RO, citand agentiile…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, miercuri, de Andrian Candu, președintele Parlamentului de la Chișinau. Curtea Constituționala a constatat ca exista circumstanțe care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru promulgarea…

- Dupa ce inițial au vrut sa inaugureze noul magazin Penny Market inainte de Anul Nou, insa unele avize de la ISU le-au dat peste cap intențiile, cei de la Rewe Romania vor inaugura noua locație comerciala de la Turda in a doua jumatate a acestei luni. Read More...

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Inspectoratul Național de Investigații (INI) fac zeci de percheziții la câteva firme specializate în importul fructelor și legumelor din Turcia. Pâna la aceasta ora au fost reținute…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Explozia dintr-un supermarket miercuri in Sankt Petersburg (nord-vestul Russiei), care a facut 13 raniti potrivit unui nou bilant, a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP. Treisprezece persoane…

- Cel puțin cinci oameni au murit, luni, dupa ce un autobuz plin cu pasageri a intrat intr-o gura a unei stații de metrou. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Kutuzovsku, in vestul capitalei Rusiei, transmite RT.com, potrivit realitatea.net Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea…

- Zeci de familii au fost indoliate in apropiere de Craciun, in urma unui accident teribil. Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar…