Stiri pe aceeasi tema

- Cele 22 de mori de apa de la Rudaria, aflate în județul Caraș-Severin și incluse în patrimoniul mondial UNESCO, sunt vizitate în fiecare an de câteva mii de turiști, rezervația mulinologica fiind unica în Europa de Est, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul comunei…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Sunt mai multe greseli pe care le pot face moldovenii în Germania odata mutati în aceasta tara. Însa le pot evita daca stiu dinainte anumite aspecte legate de viata acolo. © Sputnik / Алексей ФилипповMoldovenii care pleaca la munca in Rusia trebuie…

- Prețurile de consum au crescut in februarie cu 3,8%, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, potrivit informațiilor facute publice marti de Institutul Național de Statistica (INS). In ianuarie, rata inflației a fost de 3,32%. Potrivit datelor furnizate de INS, alimentele s-au scumpit in februarie…

- BUCURESTI, 11 mart – Sputnik, Doina Crainic. Mai sunt mai putin de trei saptamâni pâna la iesirea Marii Britanii din UE, planuita pe 29 martie. Cu toate ca Brexit a cauzat o stare de incertitudine pentru piata muncii, iar unele firme mari au decis sa-si înceteze activitatea…

- Primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu i-a ironizat astazi pe liderul interimar al ALDE Gorj, Ion Iordache și pe consilierul local Eduard Ladaru, dupa ce primul dintre aceștia a anunțat chiar ca ar intenționa sa candideze la primaria municipiului. Romanescu susține ca cei de la ALDE au intrat deja…

- Ministerul german de Externe a anuntat ca exista in prezent cel putin noua tari, plus Tunisia, care ar putea fi adaugate pe o lista cu asa-zise tari de origine sigure, ceea ce inseamna ca solicitanti de azil proveniti de acolo au putine sanse de a ramane in Germania si ei pot fi expulzati, relateaza…

- Comisia electorala a anunțat luni seara ca in urma numararii a 100% din numarul total al proceselor verbale de dupa scrutinul parlamentar desfașurat duminica in Republica Moldova, PSRM, partidul președintelui Igor Dodon a ieșit pe primul loc cu 31,15% din voturi, potrivit portalului Unimedia.info.Rezultatele…

- Presedintele Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Zinaida Greceanii, a declarat, luni, dupa anuntarea rezultatelor preliminare ale scrutinului legislativ, ca formatiunea politica pe care o conduce ia in calcul posibilitatea organizarii unor noi alegeri parlamentare anticipate, informeaza…