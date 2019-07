Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane candideaza la funcția de procuror general interimar.Este vorba despre Viorel Radețchi, Viorel Morari și Anatolie Istrate.Dosarele au putut fi depuse pana astazi, la ora 9:00.Concursul incepe la ora 10:00.

- CSP ii va prezenta vineri șefului statului candidatura pentru funcția de procuror general interimar și va iniția concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Iata care sunt primele dosare de care se va ocupa.

- Declarația lui Vlad Filat precum ca fostul lider al Alianței „Moldova Noastra”, Serafim Urechean, i-ar fi vandut fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, in anul 2009, funcția de procuror general contra unei sume de doua milioane de euro, Serafim Urechean o califica drept „prostii, aberații”.

- Declarația lui Vlad Filat precum ca fostul lider al Alianței „Moldova Noastra”, Serafim Urechean, i-ar fi vandut fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, in anul 2009, funcția de procuror general contra unei sume de doua milioane de euro, Serafim Urechean o califica drept „prostii, aberații”.

- Nu a existat niciun impediment ca Eduard Harunjen sa nu candideze la functia de procuror general, a declarat Mircea Rosioru, presedintele Consiliului Superior al Procuraturii care a organizat concursul public in 2016.

- Lucrarile Congresului PSD sunt in desfașurare, iar in culise se poarta negocieri intense intre șefii de organizații sau simplii delegați la Congres.Se dezbat șansele fiecarui candidat, dar și care dintre ei este cel mai bun pentru funcția pe care o vizeaza. Pentru cea de secretar general,…

- Liderul PCRM spune ca ar accepta ca Laura Codruța Kovesi sa fie numita in funcția de procuror general al Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de catre Vladimir Voronin in cadrul emisiunii „Moldova i...

- Liderul PCRM spune ca ar accepta ca Laura Codruța Kovesi sa fie numita in funcția de procuror general al Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de catre Vladimir Voronin in cadrul emisiunii „Moldova in direct”.