VIDEO China: Cinci persoane au murit după prăbușirea unei clădiri în Shanghai Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce o cladire aflata în renovare s-a prabușit joi în orașul chinez Shanghai, au anunțat autoritațile locale, menționând ca 14 persoane au fost scoase în viața de sub darâmaturi, relateaza Reuters.

Cladirea s-a prabușit dimineața în districtul Changning, iar aproximativ 20 de persoane au fost prinse sub darâmaturi inițial. Momentan nu se cunoaște cauza incidentului.



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion privat prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor, si-au pierdut viata in accident, au anuntat luni autoritatile mexicane, relateaza AFP si Reuters.

- Explozia s-a produs la ora 2:55 (18:55 GMT marti) la Dongxing Chemical Co Ltd in orasul Ulanqab, a anuntat agentia de presa Xinhua citand autoritatile orasului. Compania este o filiala a Inner Mongolia Yidong Group Corp Ltd. Exploziile in fabrici din China sunt frecvente, adesea produse…

- Cel putin 60 de oameni au murit in urma unei furtuni care a afectat nordul si estul Indiei, dupa ce au fost loviti de fulger sau prinsi in locuinte care s-au daramat, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Tragedie de proporții in capitala comerciala Nigeriei, Lagos, unde o școala primara s-a prabușit, sub daramaturi aflandu-se un numar de 100 de copii. Autoritațile sunt in stare de alerta, momentan neștiindu-se cate persoane sunt decedate. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Potrivit…

- Autoritatile au recuperat luni dimineata cutia neagra a aeronavei Boeing 737 MAX 8, a companiei aeriene Ethiopian Airlines, prabusita duminica in apropierea orasului Bishoftu din Etiopia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Rusia intra cu avioanele in Europa, intr-un exercițiu…

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii, informeaza Agerpres.roAcestea au declarat ca o garnitura de tren…

- Cel putin 21 de persoane au fost prinse sub daramaturi dupa ce o cladire a Universitatii din orasul rus St. Petersburg s-a prabusit partial sambata, au anuntat autoritatile locale, citate de agentiile de presa Tass si Reuters. Conform informatiilor publicate de agentia Tass, peste 60 de persoane au…

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg nord vestul Rusiei s au prabusit sambata, iar mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters si Agerpres.roAgentia de presa RIA Novosti a relatat ca 21 de oameni s ar afla sub daramaturi,…