VIDEO China: 26 de morți și 30 de răniți după ce un autocar cu turiști a luat foc În total, 26 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 30 au fost ranite în incendiul unui autocar cu turisti în provincia Hunan, în centrul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. citata de Agerpres.

Autocarul, care transporta 53 de pasageri, doi soferi si un ghid turistic, a luat foc dintr-o cauza nestabilita în timp ce se afla pe o artera din orasul Changde, în nordul provinciei Hunan. Dintre raniti, cinci sunt în stare critica, au precizat autoritatile.

Cei doi soferi au fost retinuti si o ancheta a fost demarata, a precizat administratia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

