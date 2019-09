VIDEO Chef de chef cu ministrul Bogdan Matei » Imagini tari de la Neptun

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat ca asaltul terorist a vizat Ambasada Romaniei. Diplomatul roman care a murit avea doar 43 de ani. Celalalt roman ranit este in afara oricarui pericol, potrivit celor spuse de ministrul de Externe. ويديو از حادثه حمله انتحارى…

- Ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei, l-a primit luni, la sediul MTS, pe Gabriel Dumitru, fondatorul școlii Eagles Football Academy din Londra. Aici se pregatesc peste 180 de copii și tineri jucatori, majoritatea romani, formand nu mai puțin de 11 echipe de fotbal. La intalnirea la care…

- Potrivit lui Mihai Prunariu, Bogdan Matei urmeaza sa participe la o discutie cu primarul Marcel Romanescu pentru a media conflictul dintre CS Pandurii și autoritațile locale. Șeful Clubului Sportiv Pandurii a anunțat pe pagina de socializare ca nu va mai protesta in fața primariei…

- Ministrul tineretului și sportului, Bogdan Constantin Matei, este așteptat la Targu Jiu, cel mai probabil in cursul saptamanii viitoare. Bogdan Matei s-a interesat de situația limita in care se afla Clubul Sportiv Pandurii Targu Jiu și a anunțat ca se va deplasa in municipiu pentru a discuta cu autoritațile…

- Cadrul legislativ si noua forma a HG 1447 permit acordarea de premii de catre Guvern, cu sume cuprinse intre 2.500 de lei si 5.500 de lei, pentru performanta echipei nationale de fotbal Under 21 a Romaniei la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, a declarat, luni, pentru Agerpres,…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, a anunțat, vineri, la Neptun, acolo unde a avut loc o reuniune a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, ca se inregistreaza intarzieri la noile stadioane Steaua și Rapid potrivit mediafaxIn ședința prezidata de ministrul…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat sambata, in ședința informala de la Neptun, ca vrea sa intre in cursa pentru desemnarea prezidențiabilului PSD, așadar acesta urmand sa fie testat in cadrul sondajelor din PSD.