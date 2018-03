Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a intristat toate generațiile și a adus un doliu asupra intregului popor. Omul de radio și televiziune era recunoscut și apreciat grație curajului sau de a spune lucrurilor pe nume, a sarcasmului cu care iși bara adversarul intr-un dialog, a inverșunarii…

- Cupa (21 ianuarie-19 februarie) Potrivit legendelor țiganești, mirii trebuie sa bea din același pahar, deoarece astfel iși accepta destinul comun, iar legatura dintre cei doi soți va fi mai puternica. Cei nascuți sub acest semn sunt creativi, onești, le place sa-i vada fericiți pe cei din jurul lor.…

- Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea TV ar putea fi gravida.Gina a marturisit si ea in urma cu o luna ca si-ar dori un copil, insa nu grabeste lucrurile. Vrea ca totul sa vina de la sine."Mie imi…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Unul dintre cei mai indragiti jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite” este chiar Chef Catalin Scarlatescu. Dupa ce a slabit 50 de kilograme, Catalin Scarlatescu are un mesaj dur pentru cei care se dau chefi.

- Dupa opt ani, strabate din nou tara cu caravana Antenei 1 si o redescopera cu ochii omului matur, ai parintelui, ai autorului si ai pasionatului de gusturi autentice care a devenit intre timp. Sa-l vezi pe Mircea Radu coborand din rulota sa si batand la usile romanilor, asa cum o facea acum aproape…

- Adina are 32 si este mama a doi copilasi, povestea vietii ei este presarata cu tulburente emotionale care au facut-o ca astazi sa faca parte din academia romana de coaching, ajutandu-i la randul ei pe cei care au nevoie de o indrumare.

- Barbații pica in mrejele iubirii in momentul in care o femeie face aceste 7 gesturi, scrie estisuperba.ro. Tu știai despre ele? 1. Barbații adora cand te joci cu parul. Barbații chiar iubesc cand femeile se joaca cu parul lor. Acest lucru ii demonstreaza unui barbat ca femeia din viața…

- Dupa ce DNA si-a batut joc de el cum au vrut muschii de baschetbalista ai Lulutei, dupa ce l-a obligat sa-si retraga candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce l-a tinut sub teroare psihica, Ludovic Orban nu a schitat nici cel mai mic semn de revolta, ci s-a multumit sa pupe condurul stapanei. Nu…

- Dan Bittman, interviu fara perdea! Artistul trupei Holograf si-a deschis sufletul si a vorbit despre cele mai grele inceputuri din viata de artist, si nu numai. A fost dat afara din casa de doua ori si nu s-a dat batut!

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Intr-o inregistrare pe pagina sa de socializare, actorul Florin Calinescu vorbește despre situația care l-ar putea determina sa intre in politica. Calinescu dezvaluie ca a fost in repetate randuri intrebat daca dorește sa se implice in viața politica dar a refuzat de fiecare data. Ceea ce in schimb…

- Mirela Vaida a inceput cu forte proaspete noua sa emisiune "Totul pentru dragoste". Indragita prezentatoare a aparut, din nou, in fata publicului, totul spre bucuria fanilor sai care abia asteptau sa o vada.

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut in urma cu mai bine de 2 ani la un botez iar de atunci traiesc o frumoasa poveste de dragoste.…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase. Persoanele nascute primavara sunt în general optimiste si pline energie. În…

- Radu Valcan și Adela Popescu se iubesc la fel ca in prima zi. Gestul facut de prezentatorul de televiziune de Ziua Indragostiților este dovada vie ca iși iubește enorm soția. Prezentatorii de televiziune Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc.…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- GENEROZITATE… Magda Savuica, initiatoarea proiectului „Dragoste in actiune”, s-a “mutat”, pentru o perioada de timp, la Negresti. Impresionata de cazul a noua copii nevoiasi (cei mai mici sunt tripleti), ramasi orfani de tata in urma cu o luna, aceasta a decis sa vina in oras si sa fie alaturi de ei,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu va raspunde provocarilor lui Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD, pentru ca el nu dialogheaza nici cu „turnatorii, nici cu santajistii“.

- Cu o zi inainte de marele meci, SCM Craiova – Brest Bretagne (Franta), programat sa inceapa sambata la ora 18.00, Cristina Zamfir Florianu, jucatoare emblematica a formatiei din Banie, a vorbit, intr-o conferinta de presa, despre sanse echipei oltene in ...

- In opt din doisprezece luni Venus va avea poziții favorabile pentru formarea unei relații de lunga durata, ori chiar veșnica pentru nativii zodiei Berbec. Fiecare sac iși are peticul sau, iar in anul care vine majoritatea nativilor Berbec vor avea norocul de a se petici pe plan sentimental. Acest…

- Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor fiscale anunțate de ANAF...”

- Probabil unul dintre cele mai surpinzatoare cadouri pentru persoana iubita ar fi o carte care sa conțina lecții de dragoste de la un Saddam Hussein. Totuși, cartea „Zabiba și Regele”, scrisa in anul 2000, poate fi cumparata online și, deși nu se poate compara cu romanele celebre ale genului literar,…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase si iubite artiste din Romania. Vedeta se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani, atat prin prisma calitatilor sale vocale, dar si datorita aspectului sau fizic, Antonia este considerata cea mai frumoasa femeie de la noi.

- Chiar daca Anul Nou vine întotdeauna cu schimbari, nu este obligatoriu ca ele sa fie pozitive sau benefice pentru noi. Pâna la urma, acesta este mersul normal al vieții: una rece, alta calda.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe se afla de astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai Romaniei, sprijinind masiv, cu asistenta financiara si tehnica, procesul de reforme din tara noastra.

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- Inainte de Australian Open 2018, Simona Halep a participat la turneul de la Shenzen, pe care l-a caștigat. La competiția din China, Simona a jucat fara sponsor tehnic, dupa ce l-a finalul anului s-a desparțit de Adidas, iar acum, romanca a dezvaluit cum a facut rost de echipament. "Oamenii mei lucreaza…

- Presedintele Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor Romani, Iulian Patca, fiu al judetului nostru, nascut in zona de campie a Bistritei, a adunat la un loc blocuri grele de judecati, cu mesaje cladite in spatii de sarbatoare a gandului, scrise cu iscusinta mintii si caldura inimii. Ne-a improspatat mintea…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Conform sondajului, Horia Brenciu este in opinia romanilor juratul anului 2017 in emisiunile concurs. El a fost votat de 16.66% din totalul celor aproximativ 10 000 de oameni care au votat. El este un showman și reușește sa se impuna in preferințele romanilor fara sa aiba o atitudine coroziva. El…

- HOROSCOPUL LUNII IANUARIE 2018. Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului, scrie estisuperba.ro. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. Citeste si Horoscop 26 decembrie 2017: Cine sufera…

- Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare cu ocazia sarbatorilor, prin care le transmite romanilor ca este vremea gandurilor pozitive. "E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai buni! In…

- Potrivit Daily Mail, un pinguin se grabește sa traverseze strada pentru a ajunge langa un barbat care l-a ingrijit. Imaginile au starnit amuzamentul tuturor. Barbatul a incercat sa glumeasca pe seama intamplarii, spunand ca „Fiecare dintre noi avem un pinguin”. Toata lumea care a vazut videoclipul…

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre indragitii jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1. Acesta a slabit 50 de kilograme, dupa ce a descoperit ca are probleme de sanatate. Iar, de Sarbatori are in plan sa-si pastreze intacta silueta. Care e secretul lui?

- Chef Catalin Scarlatescu pleaca din țara de sarbatori. Indragitul jurat al emisiunii-concurs “Chefi la cuțite”, care a slabit de la inceputul anului in jur de 50 de kilograme, dupa ce medicii i-au descoperit probleme de sanatate , apoi ne-a marturisit ca a fost nevoit sa-și schimbe toata garderoba ,…