- Catalin Guțu, omul de afaceri din Baia de Fier, care a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un cumplit accident la Bengești-Ciocadia, a fost inmormantat duminica. Tanarul a fost condus pe ultimul drum in localitatea sa natala, Baia de Fier. Prietenii lui au umplut pagina de Facebook cu mesaje…

- Durere de nedescris la Suceava, acolo unde maiorul de jandarmerie Irina Cristina Airinei a fost condus pe ultimul drum. Femeia a murit dupE ce a fost lovitE pe trecerea de pietoni in timp ce traversa alEturi de fiica ei.

- Marius Frantescu, polițistul din Pitești care și-a asasinat fiul de doar trei ani, dupa care s-a sinucis a fost inmormantat. Ziua in care acesta a fost condus pe ultimul drum de apropiați și cațiva colegi a coincis cu cea in care a fost dus spre locul in care iși va dormi somnul de veci și […] The post…

- Comandorul de aviatie Stefan ldquo;Bebe" Gogoase s a stins din viata sambata dimineata.Trupul neinsufletit a fost depus la Capela Clares din Cimitirul Central Constanta. Funeraliile militare au loc astazi, 22 octombrie.Stefan Gogoase va fi inmormantat la Cimitirul Bratianu din municipiul Constanta.…

- fie intr-o banca, la scoala, alaturi de colegii ei, a plecat ieri pentru totdeauna, de pe aceasta lume! O mare de lacrimi a curs pentru fata care s-a sinucis intr-un context ramas inca invaluit in mister, iar prietenii au dus-o pe umeri, pe ultimul drum. Au venit cu flori, ca sa isi ia “ramas bun” [...]

- Lumea muzicii din Romania a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la varsta de 67 de ani. Vestea trista s-a raspandit extrem de repede, iar cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc, nu le vine sa creada ca indragitul cantareț nu mai este…

- Elena Udrea este in a "aptea lunE de sarcinE "i, in ciuda tuturor problemelor, este o femeie fericitE, care abia a"teaptE sE devinE mEmicE pentru prima oarE. Adrian Alexandrov este nerEbdEtor sE i"i strangE feti:a in bra:e.

- Au aparut primele imagini din noul sezon al Game Of Thrones. Acestea au fost incluse in spotul de prezentare al HBO, alaturi de producții precum „Big Little Lies„, „True Detective” sau „Veep„. Noul sezon al serialului, care va fi și ultimul, de fapt, nu are inca o data de lansare, dar ceea ce știm sigur…