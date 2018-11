Stiri pe aceeasi tema

- He Jiankui a evocat din nou miercuri realizarea sa la cea de-a doua editie a Human Genome Editing Summit, organizata la Universitatea din Hong Kong, afirmand ca a contribuit la nasterea unor gemene ale caror secvente ADN au fost modificate pentru a le face sa devina rezistente in fata HIV, virusul care…

- ​Omul de știința chinez He Jiankui, cel care a produs un val de proteste, zilele trecute, cu anunțul nașterii primilor copii modificați genetic, a spus miercuri ca testele clinice in activitațile pe care le desfașoara "au luat pauza", dar și ca o alta femeie ar putea fi insarcinata cu un embrion asupra…

- Cercetatorul chinez care a anuntat ca a contribuit la nasterea primilor bebelusi din lume care au fost modificati genetic a anuntat miercuri ca va face o pauza in cercetarile sale, in urma controverselor uriase aparute pe plan international dupa dezvaluirile sale, informeaza AFP si Reuters. He Jiankui…

- Noul sistem de ajutor social din Marea Britanie, Universal Credit (Creditul Universal), a creat haos și panica. De exemplu, o femeie din Manchester s-a gandit sa iși vanda trupul și chiar amenința ca iși ucide fiul și apoi se sinucide, dupa ce a ramas fara o suma importanta de bani din cauza Creditului…

- Pompierii din cadrul ISU Mehedinti au intervenit, in weekend-ul care tocmai s-a incheiat, la patru incendii. Acestea au izbucnit in gospodarii din localitatile Gemeni, Strehaia, Vladaia si Ilovat. Primul dintre acestea, care a avut loc in localitatea Gemeni, a fost ...

- Credincio"ii stran"i la racla Sfintei Parascheva, pentru a se ruga "i a i se inchina, au rEmas mascE atunci cand o femeie a inceput sE urle "i sE maraie din to:i rErunchii. To:i cei prezen:i au tras o sperieturE serioasE, inclusiv preo:ii "i jandarmii prezen:i.

- Iudaismul ortodox le interzice barbatilor sa asculte o femeie cantand si unele dintre curentele sale mai radicale se opun si prezentei femeilor in domeniul public, in special in media audiovizuale. Postul de radio Kol Barama nu a difuzat nici macar o femeie in primii sai doi ani de existenta, intre…