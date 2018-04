Stiri pe aceeasi tema

- Cremoase si extrem de versatile, fructele de avocado au devenit extrem de populare. Evident, ca au aparut si o multime de voci care sa conteste beneficiile sale nutritionale, mai ales prin prisma faptului ca au foarte multe grasimi, scrie realitatea.net.

- Rachetele pot lasa urme in armosfera dupa lansare, iar SpaceX a invatat probabil acest lucru pe propria piele. Cercetatorii au determinat ca lansarea unui Falcon 9 in august 2017 nudoar ca a creat o unda de soc circulara, dar a creat si...

- Cercetatorii de la Universitatea Huddersfield au analizat un sit din desertul Libiei, stabilind ca populatiile din Africa sahariana cultivau si depozitau cereale acum 10.000 de ani. In afara de aceasta descoperire cu privire la primele practici...

- Una dintre firmele celebre din Romania a anunțat, pe pagina proprie, dispariția unuia dintre magnații Romaniei. Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a decedat. „”Capo” Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a pornit in cursa spre eternitate! Aducem astazi un ultim omagiu domnului Herbert Stein, fondatorul…

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Ce mult a slabit Narcisa Guța. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare total schimbata, mai ales ca in ultima perioada și-a facut mai multe intervenții estetice. Narcisa Guta este foarte mandra de felul in care arata acum, mai ales ca a slabit vizibil,…

- Exista un loc pe Pamant desprins din filmele SF. Deșertul Atacama este localizat in Chile și se aseamana foarte mult cu o alta planeta din sistemul nostru solar: Marte. Cercetatorii au descoperit viața microbiana in deșertul Atacama, ceea ce conduce la ipoteza ca pe Marte pot fi urme de viața.

- Arborele genealogic al elefantilor ar trebui modificat dupa ce in cadrul unui nou studiu au fost descoperite doar doua specii de elefanti care nu se pot imperechea intre ele. Cercetatorii trag un semnal de alarma cu privire la viitorul putinelor...

- Istoria tatuajelor ar putea fi rescrisa datorita celei mai recente descoperiri. Cercetatorii au gasit, pe corpurile mumiilor egiptene de acum 5000 de ani, diverse tatuaje. Acestea se afla la Muzeul Britanic și sunt un adevarat punct de atracție pentru turiștii din intreaga lume.

- Desi nu au picioare, serpii se pot deplasa cu o viteza de 22 de kilometri pe ora, pot patrunde in locuri stramte, se pot catara in copaci si pot chiar inota. Secretul acestor reptile se afla in solzi. In timp ce sarpele se misca, solzii...

- Inginerii japonezi au creat lumina de dimensiunea unui licurici care pluteste pe undele de ultrasunet. Aplicatiile acesteia sunt variate, de la display-uri miscatoare la toate genurile de proiectari, inclusiv holograme. Continuarea stirii o puteti citi pe site-ul www.radiosud.ro.

- Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o „piele” electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum,...

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford si Universitatea Newcastle au putut cataloga in detaliu toate cele 54 de inele Brancaster care au fost descoperite in Marea Britanie. Calitatea metalelor din care erau realizate si imprimeurile dovedesc ca...

- Vinul rosu este cunoscut pentru numeroasele beneficii pe care le are asupra sanatatii noastre, de la scaderea riscului aparitiei diabetului pana la mentinerea sanatatii inimii. Un nou studiu sugereaza ca vinul rosu contine si substante chimice care pot ajuta in lupta impotriva cariilor dentare sau a…

- Cercetatorii americani de la Florida State University au elaborat o metoda prin care pot sintetiza o molecula extrem de versatila numita olimpicen - un compus de carbon si hidrogen numit dupa forma simbolului Jocurilor Olimpice.

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- La 27 ani de la infiintare, grupul de la Visegrad (V4) este mai puternic decat oricand. Creat pe 15 februarie 1991 de Polonia, Ungaria si Cehoslovacia (care se va imparti in doua state, Republica Ceha si Slovacia, in 1993), grupul isi are radacinile in secolul al XIV-lea cand, in 1335, regele Ungariei…

- Cercetatorii americani au folosit o noua metoda de scanare pentru a descoperi un strat ascuns al unei opere de-a lui Pablo Picasso. Conform experților din Texas, „Femeia chircita” nu este ceea ce pare, aruncand o noua lumina asupra procesului de creație pe care celebrul pictor spaniol il adoptase in…

- Cartofii prajiti de la McDonald’s ar putea fi leacul pentru ceva mai mult decat foamea. O echipa de cercetatori japonezi, in cadrul unui studiu asupra celulelor stem, s-ar putea sa fi gasit o cale sa vindece calvitia folosind un ingredient din renumitii cartofi prajiti de la McDonald's,…

- Tsunamiurile sunt rezultate ale evenimentelor geologice care pot avea efecte devastatoare, distrugand orice le sta in cale. Inca existe multe aspecte necunoscute cu privire la cauzele valurilor seismice, incetinind astfel eforturile care se fac pentru o mai buna pregatire impotriva dezastrelor. Un grup…

- O noua familie de antibiotice a fost descoperita in fragmente de sol, compusii naturali avand potentialul de a combate infectii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani, publicat in Nature Microbiology, informeaza bbc.com.…

- O broasca din Bolivia in varsta de 11 ani, pe nume Romeo, este de zece ani in cautarea unei partenere pentru a-si salva specia, potrivit site-ului CNN. Global Wildlife Conservation (GWC), Match.com si Bolivian Amphibian Initiative au initiat o campanie de strangere de fonduri pentru a-i…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal, potrivit

- Cercetatorii de la Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) din California au descoperit un nou tip de apa inghetata numita apa superionica, care este atat un solid cat si un lichid. Descoperirea ne poate ajuta sa intelegem mai multe...

- Cercetatorii de la Cambridge au realizat un studiu pe soareci care aduce noi dovezi ca mancarea pe care o punem in farfurie poate spori sau reduce cresterea tumorilor in anumite tipuri de cancere.

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu este in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cantaretei de la noi.Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer.

- Cercetatorii din diferite țari continua sa prezinte avantajele extraordinare ale consumului de mușețel ! Planta a devenit un dușman declarat al cancerului. Daca va place sa beti un ceai seara, inainte de culcare, este bine sa alegeti musetelul. Acesta este sfatul pe care ni-l dau cercetatorii americani…

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...

- In cazul soarecilor femele nu au fost depistate legaturi intre radiatiile telefoanelor mobile si aparitia vreunui tip de tumora, relateaza presa internationala. Potrivit datelor din studiul dat publicitatii vineri, expunerea la nivelurile de radiatii a fost egala sau mai mare fata de nivelul…

- Autorii unui studiu recent susțin ca adolescența se intinde și dupa varsta de 20 de ani, pragul dupa care o persoana este considerata matura, conform percepțiilor actuale. Un grup de cercetatori australieni vin cu o noua teorie referitoare la perioada in care o persoana este considerata ca fiind la…

- Sa sari cu coarda elastica (bungee jumping) de mai multe ori de pe un pod inalt nu este poate cea mai inteligenta idee, dar un grup de cercetatori din Germania foloseste aceasta activitate plina de adrenalina pentru a realiza un experiment in domeniul neurostiintei, informeaza DPA marti. …

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- Oamenii de știința californieni au creat un virus mutant depre care spun ca a provocat raspunsuri imunitare foarte puternice la animale, spre deosebire de diferitele tulpini ale virusului gripal aflate in circulatie. Cercetatorii californieni au creat in laborator un nou virus gripal mutant despre…

- Deși injuraturile aduc, deseori, reacții negative atunci cand sunt rostite in public, un studiu efectuat recent scoate la suprafața beneficiile acestora. Iata ce se intampla in corpul și in mintea noastra atunci cand injuram!

- Doi antreprenori din Timisoara au creat "inginerul virtual" - o solutie IT ce foloseste inteligenta artificiala care ajuta fermierii sa controleze mai usor tot ce tine de plantatii - precum irigatiile, starea solului sau tratamentele chimice. Sistemul creat de ei poate fi folosit si in domenii precum…

- Echipa de cercetatori americani si canadieni de la Universitatea California, Berkeley, respectiv Universitatea din Toronto si Canadian Light Source (CLS) au elaborat o metoda prin care pot converti eficient dioxidul de carbon in plastic.

- Copiii care consuma peste in fiecare saptamina dorm mai linistit si au un IQ mai ridicat, arata un nou studiu, potrivit The Telegraph. Cercetatorii de la Universitatea din Pennyslvania, Statele Unite, sustin ca parintii ar trebui sa ia in considerare schimbarea alimentatiei celor mici in loc sa piarda…

- Cercetatorii au creat in laborator un virus gripal mutant care, in urma constatarilor facute dupa experimentele pe animale, ar putea permite producerea unui vaccin mult mai eficace impotriva acestei infectii, potrivit unui studiu publicat joi in revista Science, informeaza AFP. Virusul…

- Ultimul raport al organizației națiunilor Unite privind incalzirea globala arata ca ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie. Raportul ONU vine in contextul in care oamenii de știința spun ca scenariile apocaliptice lansate de aceștia sunt exagerate. Organizația Mondiala de Meteorologiei…

- Cercetatorii NASA s-au folosit de razele X pentru a demonstra eficacitatea unei noi tehnici de navigare in spatiu. Tehnica poate identifica navele spatiale care se indreapta spre adancul Sistemului Solar si chiar si mai departe, folosindu-se de pulsari ca ghizi, potrivit Science Alert .

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik, Doina Crainic. Cercetatorii de la Universitatea Stanford din California au efectuat o serie de experimente care au constat în transfuzii de sange la rozatoare, ceea ce i-a ajutat sa înteleaga mai bine procesul de îmbatrânire prematura…

- Cercetatorii de la German Aerospace Centre (DLR) au inceput constructia unei sere inovatoare in Antarctica, in cadrul unui proiect experimental in vederea cresterii recoltelor in spatiul cosmic, informeaza joi DPA. Primele seminte vor fi plantate la sfarsitul lunii februarie, ceea ce inseamna…

- O noua cercetare publicata marti in jurnalul eLife sugereaza ca epurarea este o practica importanta in cadrul coloniilor de furnici actionand ca un mecanism de aparare contra infectiilor, informeaza Phys.org si UPI. O echipa de oameni de stiinta din mai multe tari a descoperit ca furnicile…

- Pentru prima data, savantii de la Indiana University School of Medicine au creat folicule de par din culturi ale celulelor stem. Noul studiu a presupus experimente pe soareci realizate in laborator.

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- Apa reprezinta un compus fundamental pe Pamant si in organismul uman, aceasta se regaseste in proportie de 60%. Cercetatorii au analizat proprietatile fizice ale apei si au descoperit ca atunci cand are o temperatura cuprinsa intre 40 si 60 grade Celsius incepe sa penduleze intre doua stari diferite.…

- Cercetatorii de la Universitatea Birzeit, din Palestina, susțin ca apa minerala contribuie semnificativ la creșterea in greutate și chiar la apariția obezitații. Iar cel vinovat de asta este dioxidul de carbon care produce senzatia de foame. Oamenii de știința au realizat un studiu pe animale…

- Cercetatorii timișoreni ar putea descoperi noi terapii personalizate in cancer. Oncogen – Centrul de terapii genice și celulare in cancer deruleaza, incepand cu anul 2017, doua proiecte finanțate din fonduri europene, in valoare de patru milioane de euro, care vizeaza dezvoltarea de imunoterapii personalizate.…

- La Timișoara se fac experimente cu celulele natural killer, care pot recunoaste si distruge specific anumite tumori. Cercetatorii de la OncoGen au reușit sa tipareasca 3D tumorile maligne, in cadrul proiectului dedicat imunoterapiilor in cancer (CAR NK). Aceste tumori au fost implantate șoarecilor…

- Consecințele fumatului sunt scrise pe fiecare pachet de țigari și mulți fumatori care nu sunt inca gata sa se lase complet, cauta alternative mai sanatoase, insa nici acestea nu sunt 100% bune de folosit. Iata care au fost rezultatele celor mai noi cercetari cu prvire la diversele tipuri de substanțe…