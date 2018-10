Stiri pe aceeasi tema

- Anton Anton, ministrul Energiei, a susținut, luni, ca Romania trebuie sa devina un hub de gaze naturale, in condițiile in care este producator și poate deveni chiar cel mai mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana (UE).„Din statisticile europene s-ar parea ca, in vreo cațiva…

- Directorul general al OMV, Rainer Seele, a anuntat ca OMV a amanat, pentru 2019, decizia de investitie in proiectul sau din Marea Neagra din cauza ca Guvernul Romaniei a avut nevoie de prea mult timp pentru a pune la punct cadrul de reglementare. „Suntem foarte ingrijorati ca vom fi restrictionati in…

- OMV a amanat o decizie privind investitia in proiectul de explorare din Marea Neagra pana anul viitor pentru ca guvernul roman a avut nevoie de prea mult timp pentru a crea cadrul legal adecvat, a anuntat Rainer Seele, CEO al companiei, citat de Reuters. Explorarea in cadrul proiectului Neptun…

- Sorin Bumb, deputat PNL de Alba, anunta ca un amendament important la adoptarea legii de exploatare a gazelor din Marea Neagra a primit aviz favorabil la Camera Deputatilor. Amendamentul prevede ca banii proveniți din exploatarea acestor gaze pentru inființarea de noi rețele de distribuție. “In ședința…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Senzațional! Ministerul Energiei a publicat saptamana trecuta, in plin scandal din interiorul PSD, un document de o importanța majora. Proiectul strategiei energetice a Romaniei 2018-2030. Spre dezbatere publica. Și daca tot e dezbatere și daca tot e publica, ma voi pronunța…

- Romania este tara castelelor medievale, a bisericilor gotice si a oraselor incantatoare, toate ascunse printre cele mai enigmatice peisaje ale Europei de sud-est. Avand zone geografice precum Muntii Carpati si Marea Neagra, Romania este un loc al padurilor dense si al piscurilor inzapezit, care se potrivesc…

- OMV Petrom a inceput producția la o noua sonda offshore LVO7, forata pe zacamantul Lebada Vest, informeaza compania printr-un comunicat de presa. LVO7 este prima sonda multilaterala forata in Romania. Lucrarile de foraj au demarat in februarie, in cadrul campaniei offshore anunțata in septembrie 2017.…