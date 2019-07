Stiri pe aceeasi tema

- Celia, una dintre cele mai frumoase și indragite artiste din Romania, se reinventeaza și lanseaza un nou single de vara, plin de atitudine și senzualitate: “Flama”, o piesa cu versuri in engleza și spaniola, insoțita de un videoclip filmat in America. Celia nu putea rata ocazia de a realiza un videoclip…

- "Noi ne-am casatorit in Los Angeles, nu in Vegas. Noi ne-am dus pe plaja și ne-a citit ceva un pastor. Am zis ca facem acolo frumos ca in filme și cand vom reveni in țara vom face. Ne-am gandit așa ca daca tot facem botezul Clariței facem și nunta. Va fi pe 15 septembrie", a povestit Andreea Balan,…

- Imagini rare cu Maria Ciobanu si familia ei, in America! "Ciocarlia muzicii romanesti" a trait momente emotionante! Una dintre nepoatele ei a facut-o cea mai fericita bunica! In timp ce romanii o asteapta sa vina in Romania, artista se bucura de viata ei peste Ocean!

- „Regina Youtube-ului” se pregatește de lansarea noului single ce se anunța a fi hit-ul verii 2019 din muzica de petrecere din Romania. Piesa vine la pachet cu un super-videoclip filmat in metropola turceasca, Istanbul. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iși surprinde…

- Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, au implinit 7 ani de relație, dar inca simt fiorii de la inceputul relației. Sunt parinții unui baiețel frumos, Angelo Ioan, iar artista nu ezita sa ii faca declarații de dragoste in mod public soțului, așa cum a procedat și cu ocazia aniversarii a 7 ani de relație.…

- Dupa ce a pus ghetele in cui anul trecut, senegalezul Ousmane N'Doye (41 de ani) a revenit in Romania cu forțe proaspete. Ajuns la varsta de 40 de ani, senegalezul și-a luat licența de antrenor și este posibil ca acesta sa preia o grupa de juniori din cadrul Astrei Giurgiu. A fost plecat timp de doi…