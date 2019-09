Biletul propus de Sebastian Culea pentru week-end-ul de Premier League a fost caștigator. Liverpool s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea de la Sheffield, Chelsea nu a avut nicio problema in fața formației lui Tudor Baluța, Brighton, Everton și Manchester City am marcat ambele in derby-ul de sambata, iar Leicester a reușit scorul etapei contra lui Newcastle, scor 5-0.