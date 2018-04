Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o conferinta de presa la Arad, ca saluta acceptul SRI de a desecretiza protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. In opinia sefului Senatului, a existat o "fratie nesanatoasa" intre procuratura si Serviciu care a incalcat democratia.

- Drojdia este, cu siguranta, asociata cu gospodinele carora le place sa prepare diverse tipuri de aluat. Dar stiati ca acesta poate fi un aliat în îngrijirea pielii, parului si unghiilor, precum si în îmbunatatirea generala a

- Decanul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul SNSPA, Alina Bargaoanu, a aratat miercuri ca, pentru a combate fenomenul stirilor false, trebuie stabilite proportiile lui, vocile prin care se propaga, mesajele transmise si tehnologiile de amplificare. "Pentru a combate fenomenul, in primul…

- Sedinta de judecata este programata la ora 10,00. Tot la acest termen vor fi audiati cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica, precum si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv Silvia Oprescu (secretar al CJ Teleorman),…

- Fostul ministru Mihnea Costoiu este audiat, din nou, la DNA in dosarul "Baza Cutezatorii", in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri Dinu Pescariu, in conditii ilegale, spun anchetatorii.Mihnea…

- Cel mai tanar dintre titularii Viitorului, Tudor Baluta, este un elev eminent, incheind ultimul an scolar cu media 9,96, a doua din liceul unde invata. "Cine este cel mai bun dintre Gica Popescu si Belodedici? Tudor Baluta!". Pe jumatate gluma, pe jumatate profetie, declaratia lui Gica Hagi l-a scos…

- La sfarșitul saptamanii trecute s-a observat o scadere a aversiunii fața de risc, care a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze. Luni, trendul s-a inversat, dupa ce s-au observat marcari ale profiturilor. Cursul euro a urcat de la 4,6570 la 4,6616 lei, intrand astfel intr-o noua…

- Seful Politiei Dambovita, comisar-sef de politie Danil Zepisi, este cercetat de Directia Control Intern a IGPR in cazul crimei din coaforul din Titu. Anuntul a fost facut, luni, de seful Politiei Romane, chestorul Catalin Ionita. Acesta a precizat ca „situatia denota superficialitate in indeplinirea…

- “Au primit amenzi dupa ultima intervenție nereușita. Daca legea spune și contractul pe care îl au ca de la comanda data de primarie au la dispoziție 15 minute sa fie cu mașinile în dispozitiv, am observat ca au trecut inclusiv 90 de minute, o ora și jumatate, și mașinile nu erau…

- Din fericire, se pare ca agentul nu a fost ranit, astfel incat accidentul va ramane doar unul cu pagube materiale, fiind avariata doar autospeciala de poliție. Politistul a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat ca agentul nu consumase alcool.

- Risc de dezangajare de jumatate de miliard de euro in 2018 in Programul Operațional Regional. Guvernul vrea sa rezolve problema prin proiecte retrospective. Acesta are in plan modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada…

- Uber Health este un serviciu anuntat de compania americana de ride-sharing care este menit sa ajute doctorii si pacientii. El va fi lansat, pentru inceput, in California iar personalul medical din spitale poate comanda pacientilor un Uber, daca este cazul, pentru a ajunge intr-un mod mai facil la consultul…

- Atunci cand sistemul imunitar nu mai recunoaste melanocitele, celulele care dau culoarea pielii, ochilor, parului, si incepe sa le distruga, pe piele apar pete mai deschise decat culoarea naturala. Aceasta conditie medicala se numeste vitiligo.

- Stresul, alimentația nesanatoasa, oboseala si statul indelung pe scaun pot duce la imbolnavire. Este greu sa reușești sa te menții sanatos și in forma atunci cand muncești foarte mult, insa exista cateva modalitați prin care o poți face, scrie realitatea.net.

- Rooster Teeth Games ne anunța ca action-adventure-ul lor, RWBY: Grimm Eclipse, este acum la jumatate de preț via Steam ! Timp de mai puțin de 35 de ore puteți descarca jocul sau puteți opta pentru RWBY Video Bundle, care are o reducere de preț de 10% sau RWBY Game and Video Bundle (include…

- Croatia se confrunta cu o iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata. In centrul si nord-vestul tarii, zapada s-a asternut in straturi de aproape jumatate de metru si, din cauza temperaturilor scazute, carosabilul este alunecos.

- Dupa aproape un an si jumatate de la pronuntarea sentintei pe fond, dosarul „Maternitatea“ revine pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intre timp au fost inregistrate toate apelurile in cauza, inclusiv cel al DNA, depus initial fara motivare, iar dosarul a fost inregistrat, marti, la Completul…

- Un barbat din Timisoara care a renuntat la viata de vagabond si si-a gasit serviciu are poprire pe salariu pentru recuperarea de catre Fisc a 44.000 de lei, bani acumulati in contul sutelor de amenzi care i-au fost date fara discernamant de oamenii legii in cei zece ani traiti pe strada.

- Muzeul Național de Arta al Romaniei (MNAR) retrage 27 de picturi din Colecția Corneliu Baba expusa la Timișoara. Pe 28 februarie lucrarile, unele de foarte mari dimensiuni trebuie predate in fața avocatului și a unor experți MNAR care vor evalua starea lor. Timișoara pierde astfel jumatate din picturile…

- Tribunalul Constanța Tribunalul Constanța a amanat sentința in dosarul in care fostul primar Radu Mazare este acuzat de procurorii DNA Constanța de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat vanzarea la un preț subevaluat a unor terenuri din stațiunea Mamaia, cauzand astfel un prejudiciu de peste patru…

- De mai bine de 20 de ani, jumatate dintre blocurile din Slobozia stau cu mizeria la subsol. Deși veche, problema este pasata intre locatarii nemulțumiți (dar dezinteresați!)și autoritațile locale. Singura certitudine care ramane este mirosul greu de suportat la intrarile in scarile blocurilor și pericolul…

- Simona Halep (26 de ani) a risipit, luni dimineata, orice dubiu privind sponsorul tehnic. Printr-un mesaj postat pe retelele de socializare, fostul lider mondial a confirmat ca a ajuns la o intelegere cu Nike, gigantul american ale carui haine le imbraca de mai multe zile.

- Daca visul tau este sa ai o manichiura impecabila timp de doua saptamani, dar fara ca unghiile tale sa aiba de suferit, atunci manichiura Shellac este perfecta pentru tine. Ce este manichiura Shellac? Shellac este numele de brand pentru un produs creat de compania Creative Nail Design (CND). Este un…

- Oare putem realiza cat de importanta este o clipa de trandaveala pentru trupul și spiritul nostru? Ce ar fi sa renunțam la falsele urgențe și sa ne concentram asupra lucrurilor esențiale? Daca ne-am face timp sa ne traim propria viața pur și simplu? Veți spune: imposibil! Asta este lene și lipsa…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. Citeste si: Ministrul Justitiei, sub PRESIUNEA sindicatelor din penitenciare: ‘Daca ministrul refuza in continuare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are...

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are un un sistem de achizitii publice curat si transparent. "Peste jumatate din activitatea…

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Multe locuinte noi nu sunt la standardul prevazut de lege, se plang cumparatorii. In goana dupa bani, unii constructori au ridicat sute de blocuri, cu apartamente foarte mici, care nu respecta legea. Insa nicio autoritate nu face controale si nu da sanctiuni. Sesizările către primării…

- In ultima prioada, conceptul de bar mobil a devenit unul dintre elementele de mare efect din cadrul unui eveniment, fie ca vorbim de o nunta, un majorat, o petrecere de companie sau un botez. Bauturile preparate aici dau o nota aparte atat prin gust, cat și prin prezentare. Una dintre cele mai recente…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul în serviciu, dar ca în privinta legilor justitiei este important ca deciziile CCR sa fie respectate. „Din punctul meu de vedere, în ceea…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF, citat de go4it.ro.

- Stresul este considerat un adevarat flagel al secolului XXI. In Romania, in special, oamenii sunt afectati de stres mai ales din cauza saraciei, a lipsei locurilor de munca, dar si a lipsei de perspectiva. Medicii spun ca in aceste conditii stresul poate ucide. Totodata specialistii spun ca exista…

- Catalin Radulescu nu se dezminte si la inceput de an vine cu o noua declaratie ce a bulversat opinia publica. Acesta a precizat ca inaintea Comitetului Executiv al celor din PSD ca va cere dezinicriminarea abuzului in serviciu. Explicatia deputatului este aceea ca astfel Romania s-ar inscrie in linie…

- Inspectia Judiciara cere corespondenta dintre Comisia pentru alegerile din 2009 si Kovesi Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile…

- Catalin Radulescu, poreclit deputatul Mitraliera, le-a marturisit jurnalistilor, înainte de CEX-ul PSD, ca între amendamentele propuse pentru modificarea Codului Penal va propune si dezincriminarea abuzului în serviciu.

- O proteina cu potential anti-imbatranire, numita dupa o zeita din Grecia Antica ce tesea firul vietii, detine un potential neexploatat inca pentru tratarea mai multor boli, au descoperit oamenii de stiinta in cadrul unui studiu publicat in cel mai recent numar al jurnalului Nature, citat de Press Association.

- Ziua si tramvaiul intepenit pe sine, la Timisoara. Garniturile care se blocheaza in timpul curselor par sa devina ceva obișnuit in Timisoara. In ultima perioada, timișorenii au semnalat, postand fotografii pe rețele de socializare, cum tramvaie Armonia, refacute de Societatea Publica de Transport Local…

- Nicolae Stanciu va ajunge la Sparta Praga. Anderlecht si Sparta au ajuns la un acord de principiu in ceea ce priveste transferul, iar acum fotbalistul asteapta sa primeasca acceptul clubului belgian pentru a merge la Praga sa efectueze vizita medicala. Suma de transfer va fi undeva in jurul…

- Indiferent ca vorbim despre aromoterapie sau de tratamentele naturiste, plantele au numeroase beneficii asupra organismului uman. Astfel ca pot ajuta la ameliorarea anumitor probleme de sanatate pana la tratarea lor completa. Ayurvedicii folosesc plantele atat pentru psihic cat și pentru un fizic…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Nigel Farage, care a fost liderul Partidului Independentei Marii Britanii (UKIP, eurosceptic), va pierde in total 40.000 de euro, dupa ce auditorii Parlamentului European au descoperit ca a cheltuit necorespunzator banii, a relatat vineri cotidianul The Guardian.Investigatia s-a concentrat…

- Transportul public de persoane in municipiul Tulcea se va desfasura saptamana viitoare la cote minime si cu trasee modificate, daca autoritatile locale nu vor gasi solutii legale pentru utilizarea mijloacelor auto oferite de oficialitatile din alte judete, dupa incendiul de vineri dimineata in care…

- Elevul de serviciu pe scoala, activitate cunoscuta de toti dintre noi, ziua in care unul sau doi elevi, prin rotatie, nu efectueaza cursurile scolare ci se ocupa de supravegherea intrarii in unitatea de invatamant va disparea. Anuntul a fost facut de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop.Acesta a anuntat…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a avut, marti, o noua interventie la Digi Sport, in care a facut o comparatie intre esecul vanzarii atacantului Denis Alibec si cele inregistrate de tatal sau cand vindea porci la targ."Regret ca nu l-am dat cu sapte (n.r. - milioane de euro) pe Alibec. De ce?…

- In timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important, de o jumatate de milion de ani", transmite AFP. Lucrarile, la care participa Universitatea din Tel Aviv, sunt efectuate in regiunea centrala Sharon si au dus la descoperirea unei „bogate industrii…