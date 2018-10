Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata 'ura' din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. 'Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…

- Departamentul pentru Siguranta Publica din Pittsburgh a anuntat ca are loc un atac armat la intersectia Wilkins – Shady, unde este situata sinagoga. Postul de televiziune afiliat CBS, KDKA-TV, a informat ca exista o prezenta serioasa a politiei in cartierul Squirrel Hill. Universitatea…

- Atac armat la o sinagoga din orașul american Pittsburgh, aflat in statul Pennsylvania. Opt oameni au murit, dupa ce un barbat a deschis focul in timpul slujbei, arata CNN. Potrivit sursei citate, atacatorul s-a predat deja autoritaților, acesta fiind incatușat. Totodata, barbatul a tras asupra a trei…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA.

- Numarul victimelor a ajuns la cel putin 16 din cauza uraganului Florence, in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud, in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si am...

- Cel puțin șase persoane au murit in California din Statele Unite, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma incendiului de vegetație care inca se extinde, deși mii de pompieri incearca de o saptamana sa il stinga, scrie ziare.com.

- Un cutremur puternic, de magnitudine 6,4, a lovit dimineața cunoscuta destinație turistica Lombok din Indonezia, ucigand cel puțin zece persoane și afectand numeroase cladiri, transmite Reuters.