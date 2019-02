Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 70 de persoane au decedat in urma unui incendiu izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi in zona istorica a capitalei Bangladeshului, Dhaka, au anunțat autoritațile locale, potrivit site-ului postului BBC News preluat de mediafax. Incendiul a izbucnit in incinta unui depozit…

- UPDATE: surse neoficiale arata ca ar fi 70 de morti "Pana in prezent, am descoperit 45 de corpuri. Numarul mortilor ar putea creste. Cautarile continua", a declarat seful serviciului national de pompieri, Ali Ahmed. Un bilant precedent anuntase 41 de morti. Incendiul, izbucnit…

- Cel putin noua persoane au murit duminica, inainte de rasaritul soarelui, intr-o mahala din orasul Chittagong, din sudul Bangladesh, intr-un incendiu care a distrus sute de locuinte, a anuntat politia, citata de AFP preluata de Agerpres. Incendiul s-a declansat in jurul orei 03.30 dimineata…

- Cel putin 17 persoane au murit marti in zori intr-un incendiu izbucnit la un hotel din centrul New Delhi, au anuntat pompierii capitalei indiene, transmite France Presse. Focul a izbucnit la Hotelul Arpit Palace, situat intr-o zona densa si centrala a megalopolisului, si a distrus in intregime ultimul…

- Cel putin 65 de persoane au fost ucise intr-un atac comis luni de talibani impotriva unei baze a serviciilor de informatii militare in centrul Afganistanului, a declarat marti un oficial afgan, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Am scos 65 de cadavre de sub daramaturi", a declarat Mohammad…

- Cel puțin șase persoane au murit și peste 145 au fost evacuate dintr-un spital guvernamental din orașul Mumbai din India, dupa ce un incendiu grav a izbucnit la unul dintre etajele cladirii, au transmis reprezentanții pompierilor, citați de Reuters, potrivit mediafax.citește și: Decizia radicala…

- Coliziune intre doua trenuri: noua morti si aproape 50 de raniti Cel putin noua persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de mare viteza (TGV) si o locomotiva, in Turcia, unde accidentele mortale in reteaua feroviara s-au multiplicat in ultimii ani, relateaza…

- Doi politisti au fost ucisi joi la Chabahar, in sud-estul Iranului, intr-un atentat sinucigas vizand un post de comandament al politiei, in care a fost implicata o masina-capcana si barbati inarmati, relateaza AFP.